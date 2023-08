Ambulanter Pflegedienst in Göttingen feiert 25-jähriges Bestehen

Von: Thomas Kopietz

Ambulanter Kinderkrankenpflegedienst Kimbu feiert in Göttingen das 25-jährige Bestehen - auch mit einem Dankeschön an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. © Kimbu/nh

Pflege für schwerkranke Kinder ist unersetzlich. Der Ambulante Dienst Kimbu in Göttingen widmet sich dieser Aufgabe seit 25 Jahren.

Göttingen – Eine segensreiche Einrichtung wurde 25: Der ambulante Pflegedienst für Kinder Kimbu in Göttingen feierte mit 150 Gästen im DT-Keller das 25-jährige Bestehen. Mehr noch: Es gab natürlich einen Rückblick auf die außergewöhnliche Entwicklung, die KIMBU trotz aller stetig auftauchenden Schwierigkeiten genommen hat.

Aus einer Elterninitiative wurde eine professionelle Einrichtung samt Förderverein, die schwerkranke Kinder zu Hause versorgt und so auch die Angehörigen massiv unterstützt.

Ambulanter Kinderpflegedienst Kimbu in Göttingen feierte 25-jähriges Bestehen

Die Bedeutung für die Gesundheitsversorgung in Stadt und Region wurde in den Grußworten der politischen Vertreter deutlich. Sozialminister Dr. Andreas Philippi betonte in seiner Videobotschaft, dass KIMBU eine Versorgungslücke schließe. KIMBU sei für die Gesundheitsversorgung im weiten Umkreis von Göttingen nicht mehr wegzudenken, so Philippi.

Landrat Marcel Riethig stellte heraus, dass es vergleichbare leistungsstarke Organisationen für die besonders anspruchsvolle ambulante Versorgung von Kindern nicht in allen Landkreisen in Niedersachsen gebe. Deshalb schätze man sich glücklich, mit KIMBU hier eine tragende Säule gerade für die medizinische Versorgung in der Fläche zu haben.

Wie wichtig die Betreuung und gute Zusammenarbeit ist, stellten auch der Kinderonkologe der Universitätsmedizin, Prof. Christof Kramm, sowie Dr. Sven Mönkemeier als Vertreter der niedergelassenen Kinderärzte klar.

Ambulante Kinderkrankenpflege: Nicht in allen Landkreisen Niedersachsen gibt es solche Organisationen

Persönlich waren die Grußworte des Göttinger Bürgermeistern Dr. Ehsan Kangarani, der vor allem die Leistung des Initiators und Gründers von KIMBU, Otfried Gericke, würdigte. Er habe damals mit seiner Ehefrau Dörte aus persönlicher Betroffenheit die Idee einer ambulanten Versorgung bis hin zur häuslichen Palliativ-Versorgung entwickelt.

Ohne die finanzielle Unterstützung der von Gericke initierten „Elternhilfe für das krebskranke Kind Göttingen“ hätte KIMBU die ersten Jahre nicht überlebt, sagte Moderatorin Martina Frigge-Filbir.

Finanziellen Probleme gibt es auch heute noch, weil die besondere Zuwendung für Kinder und die Fahrtkosten für die Versorgung in der Fläche seitens der Krankenkassen mangelhaft finanziert werden. Um trotzdem dem eigenen Qualitätsanspruch gerecht zu werden, bedarf es einer sehr motivierten Belegschaft und eines treuen Stammes finanzieller Förderer.

25 Jahre ambulante Kinderkrankenpflege in Göttingen: Finanzielle Probleme gibt es weiterhin

So standen auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Mittelpunkt der Veranstaltung und konnten minutenlangen stehenden Applaus der geladenen politischen Gäste und Spender genießen.

Wie wichtig die Arbeit von Kimbu ist, wurde vor allem durch die Berichte aktuell betreuter Eltern und durch Videobotschaften deutlich, die bei vielen Gästen feuchte Augen und Betroffenheit auslösten.

Zu schaffen macht Kimbu auch der Fachkräftemangel. Die Zahl der Pflegenden ist von etwa 100 im Jahr 2015 auf 60 gesunken. Auch die weitgehende Abschaffung der Kinderkrankenschwesterausbildung belastet die Arbeit.

Fachkräftemangel ist auch für ambulante Kinderkrankenpflege ein Problem

„Trotzdem“, so Geschäftsführerin Barbara Möllmann, „sind wir täglich mit unserem wirklich schönen und ausfüllenden Einsatz für die Kinderkrankenpflege unterwegs und sind zuversichtlich, unsere hohe Versorgungsqualität auch in Zukunft halten zu können.“

Gleichwohl bedarf es weiter des gesellschaftlichen und ehrenamtlichen Engagements aller, aber auch der Unterstützung der Politik und Verwaltung bedarf, einen solch besonderen Teil der regionalen Gesundheitsversorgung dauerhaft zu erhalten. (Thomas Kopietz)