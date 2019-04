Ampelarbeiten sorgen am Montag und Dienstag für zwei Sperrungen in Göttingen

Die Kreuzung Groner Tor in Göttingen aus der Luft: in diesem Bereich könnten Ampelarbeiten am Montag und Dienstag zu Verzögerungen für Autofahrer führen.

Zwei Ampelsperrungen könnten am Montag und Dienstag, 8. und 9. April zu Verzögerungen für Autofahrer in Göttingen führen.

Am Montag muss die Bürgerstraße in Richtung Groner Tor im Bereich der Kreuzung Nikolaistraße / Lotzestraße ab 9 Uhr halbseitig gesperrt werden, wie die Stadt bekannt gab. Grund sei ein beschädigtes Kabel, das zu häufigen Ausfällen der Ampel führe. Die einseitige Sperrung soll am Dienstagmorgen wieder aufgehoben werden.

Am Dienstag wird zudem die Ampelanlage am Groner Tor ab 11 Uhr für etwa eine Stunde abgeschaltet. Hier gibt die Stadt dringende Wartungsarbeiten als Grund an. Der Autoverkehr werde während dieser Zeit durch Verkehrsschilder geleitet.