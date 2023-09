Amtsgericht Göttingen verurteilt Klimaaktivisten zu Geldstrafe wegen Sitzblockaden

Von: Heidi Niemann

Teilen

Protestierende der Letzten Generation: Ein Teilnehmer, nicht von dieser Aktion, stand nun wegen seiner Teilnahme an den Sitzblockaden vor Gericht. © Stefan Rampfel

Das Amtsgericht Göttingen verurteilt einen 21-jährigen Klimaaktivisten zu einer Geldstrafe. Er blockierte mehrfach Kreuzungen in Göttingen.

Göttingen – Weil er mit Aktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ mehrfach Hauptverkehrskreuzungen im Göttinger Stadtgebiet blockiert hat, soll ein 21-jähriger Student aus Göttingen eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 15 Euro (insgesamt 900 Euro) zahlen. Das hat nun das Amtsgericht Göttingen entschieden.

Nach Ansicht des Gerichts hat sich der Klimaaktivist der Nötigung in drei Fällen schuldig gemacht. Mit seinem Urteil folgte das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft, der Angeklagte hatte dagegen auf Freispruch plädiert.

Wegen Teilnahme an Sitzblockaden: Klimaaktivist aus Göttingen zu Geldstrafe verurteilt

Anfang Dezember 2022 soll er sich mit weiteren Aktivisten am Weender Tor um die Mittagszeit auf die Straße gesetzt und damit den Verkehr blockiert haben. So auch Anfang Februar auf der Kreuzung am Groner Tor sowie ein weiteres Mal Mitte März, als sich der Angeklagte an einer Sitzblockade am Hiroshima-Platz im Kreuzungsbereich Bürgerstraße beteiligte.

Bei allen drei Aktionen seien die Blockierer den Aufforderungen der Polizeibeamten, die Straße zu verlassen,, nicht nachgekommen und musste von der Straße getragen werden.

Der 21-Jährige verlas ein ausführliches Statement, in dem er die Gründe darlegte, warum er sich an diesen Aktionen beteiligt hat. Demnach hatte er bereits in seiner Schulzeit bei Demonstrationen der Bewegung „Fridays for Future“ mitgemacht.

Klimaaktivist wegen Sitzblockaden in Göttingen vor Gericht: 21-Jähriger erklärt persönlichen Antrieb

Als er im Herbst 2021 erstmals an einer Bundestagswahl teilnehmen konnte, habe er festgestellt, dass „keine der Parteien einen Plan“ gehabt habe, wie Deutschland die Vorgaben des Pariser Klimaschutzabkommens erfüllen könnte. Er habe sich entschlossen, durch friedliche Blockaden die Gesellschaft mit der Dringlichkeit des Themas zu konfrontieren.

Der 21-Jährige berief sich hierbei auf den im Strafgesetzbuch verankerten Notstandsparagrafen. Die Klimakatastrophe sei eine gegenwärtige Gefahr, daher liege ein rechtfertigender Notstand vor.

Der Angeklagte will sich auch weiterhin an solchen Aktionen beteiligen. Ihm seien die Risiken bewusst, die er damit eingehe, sagte er. Er stellte mehrere Beweisanträge, die belegen sollten, dass die Straßenblockaden verhältnismäßig, angemessen und geeignet seien, um die drohende Zerstörung der Lebensgrundlagen durch den Klimawandel zu beheben.

Staatsanwaltschaft: Sitzblockaden in Göttingen sind nicht von Versammlungsfreiheit gedeckt

Die Blockaden hätten bereits zu politischen Reaktionen geführt, so habe es ein Gespräch von Vertretern der „Letzten Generation“ mit Göttingens Oberbürgermeisterin Petra Broistedt gegeben. Diese habe anschließend einen Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz geschrieben.

Die Staatsanwaltschaft verwies in ihrem Plädoyer darauf, dass die Sitzblockaden nicht durch die Versammlungsfreiheit gedeckt und damit rechtswidrig seien. Der Angeklagte habe damit Rechtsgüter Dritter beeinträchtigt. Der Richter verwies in seiner Urteilsbegründung darauf, dass Sitzblockaden ein physisches Hindernis für Autofahrer darstellen.

In der Rechtsprechung werde dies als Nötigung gewertet. Der Angeklagte habe bei den Aktionen bewusst gegen gesellschaftliche Regeln verstoßen. Ein strafrechtlicher Notstand liege nicht vor. (Heidi Niemann)