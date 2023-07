An der Universität in Göttingen brodelt es kräftig

Von: Thomas Kopietz

Teilen

Staats- und Universitätsbibliothek (SUB) Göttingen: Die renommierte, große Einrichtung am Zentralen Campus der Universität steht jetzt im Fokus – bezüglich einer Umstrukturierung. Mitarbeiter sind verunsichert. © Thomas Kopietz

An der Universität Göttingen brodelt es. Der Senat erteilt dem Präsidium mit einer Nichtzustimmung zum Umstrukturierungskurs eine Klatsche.

Göttingen – Die Göttinger Universität kommt nicht zur Ruhe. Nach der Demission des Vizepräsidenten Norbert Lossau gibt es Streit und Verunsicherung um ein Umstrukturierungskonzept. An der Uni kursieren Gerüchte, Mitarbeiter sprechen von „einem Klima der Angst“, das sich breitmache, gleichzeitig wird eine mangelhafte Information über Veränderungspläne kritisiert.

Nun erteilt der Senat mit einer Nichtzustimmung zum Umstrukturierungskurs dem Präsidium eine Klatsche und bemängelt eine „nicht adäquate interne und externe Kommunikation“. Die verursache eine „unnötige Verunsicherung der Mitarbeiter und erneut eine negative Außendarstellung“.

Universität in Negativschlagzeilen

Doch der Reihe nach: In die Negativschlagzeilen war die Georg-August-Universität im Frühjahr gekommen, als Präsident Metin Tolan entgegen der üblichen Vorgehensweise den Rücktritt von Vize-Präsident Norbert Lossau verkündet hatte, der das prompt öffentlich widerlegte. Der Fall sorgte bundesweit für öffentliche Diskussionen. In der Uni aber herrschte wochenlang beidseitiges Schweigen.

Lossau, der ehemalige Direktor der Göttinger Staats- und Universitätsbibliothek (SUB) wird nun Leiter der „Hochschule.digital Niedersachsen“, die die Digitalisierung der niedersächsischen Hochschulen bündelt. Die Position passt in sein Wissensportfolio. Er hatte zuvor auch das Göttinger Digitalisierungszentrum geleitetet und als SUB-Chef dort die Integration ins Digitale Zeitalter maßgeblich vorangetrieben.

Dank in einer Mitteilung

Uni-Präsident Tolan dankte in einer Mitteilung Lossau für dessen zehnjährige Tätigkeit im Präsidium und war voll des Lobes, dass der Ex-Vizepräsident die „Digitalisierung aller Ebenen der Universität enorm vorangebracht“ hat.

Kurzum: Die Personalie und der Umgang seitens des Präsidiums im Fall Lossau hat in der bundesweiten Hochschulszene für Verwunderung gesorgt. Innerhalb der Uni jedenfalls – auch im Senat, der das Präsidium und Stiftungsratsvorsitzenden Peter Strohschneider kritisierte – hat der „Fall“ Lossau bei vielen Menschen für Unverständnis teils für Vertrauensverlust und Verunsicherung gesorgt.

Angst geht in der Staats- und Universitäsbibliothek um

Angst geht speziell in der SUB um, nachdem die von der Uni-Spitze beauftragte Boston Consulting Group (BCG) ein Papier zur Umstrukturierung, auch der SUB, vorgelegt hatte. Demnach droht, wie zu lesen war, „eine Verschlankung der SUB“ inklusive der Infragestellung der Direktorenposition. Diese und andere Stellen könnten der Uni-Zentralverwaltung zugeordnet werden. Das alles ist aber Spekulation.

Beobachter sehen einen Wegfall der Direktorenposition in der SUB-Schaltzentrale überaus kritisch. Auch das Szenario einer Verwaltung von Außen könnte entstehen. Verunsicherte Mitarbeitende der SUB trafen sich bereits, um über die Pläne des Uni-Präsidiums zu sprechen.

Die SUB ist nicht nur eine traditionsreiche Uni-Bibliothek, sondern auch eine moderne, die auf dem Feld der Digitalisierung für internationale Top-Unis beispielhaft ist. Sie steht für weit mehr als nur die Bücher-Ausleihe, ist eine Forschungsbibliothek, die mit federführend in der nationalen Forschungsdateninfrastruktur. Und sie wird von vielen Studierenden geschätzt, auch als wichtiger zentraler Lernort.

Optimierung der Prozesse

Das BCG-Konzept firmiert unter dem Namen „Pro.Admin“. Ziel laut Vize-Präsidentin Valerie Schüller ist die Optimierung der Prozesse in Zentralverwaltung und zentralen Einrichtungen, grundsätzlich nichts Verwerfliches. Entstanden ist jetzt ein „Grobzielbild“, das innerhalb eines Jahres verfeinert werden soll. Bezüglich der SUB könnte das bedeuten: Die SUB könnte auf ihre Basisfunktion der Bücherverwaltung reduziert werden“, sagte ein Mitarbeiter im „Wiarda-Blog“. Derweil haben weit mehr als 2000 Menschen einen Offenen Brief zur Unterstützung der SUB unterzeichnet. Das zeigt die Bedeutung und Emotionalität, mit der meist uninahe Personen das Thema verfolgen.

Im Senat war das BCG-Konzept in der vergangenen Woche Thema. Vor der Sitzung beschwichtigte die Uni-Spitze, dass es nicht um Änderung der SUB-Aufgaben gehe, vielmehr „um eine Optimierung von Verwaltungsstrukturen“, teilweise um die, die sich in der Uni-Landschaft doppeln würden.

Rüffel für den Präsidenten

Und: Es gab am Mittwoch sogar eine Übertragung der Sitzung aus der Uni-Aula am Wilhelmsplatz. Dort setzte es einen Rüffel für das Präsidium, voran Uni-Präsident Metin Tolan. Der Senat sollte auf Wunsch des Präsidiums die „Feinzielbildung“ auf Basis des BCG-Grobzielplanes befürworten.

„Der Senat hat einstimmig beschlossen, keine solche positive Stellungnahme abzugeben und damit die operative Umsetzung von Pro.Admin freizugeben“, heißt es in der unserer Zeitung vorliegenden Erklärung des Senats. Grund für das klare Nein – das ein klares Signal an Uni-Präsident Tolan ist: „Zu vieles in dem Prozess sei unklar und noch nicht entscheidungsreif.“

Forderung des Senats

Der Senat fordert einen „ergebnisoffenen, zielorientierten inneruniversitären Dialog, bei dem Missverständnisse vermieden, geklärt und korrigiert werden“ – also mehr Mitwirkungsrecht. (Thomas Kopietz)

Kommentar: Die Luft wird stickiger Die Entwicklungen an der Spitze der Universität Göttingen kommentiert HNA-Redaktionsleiter Thomas Kopietz: Das Uni-Präsidium wünscht eine positive Stellungnahme des Senats und erhält eine 0:13-Abstimmungsniederlage. Das ist eine Klatsche für das Präsidium, voran Metin Tolan, für den die Luft im wichtigsten Gremium stickiger wird. Die deftige Niederlage in Sachen „Pro.Admin“ haben sich das Präsidium voran Tolan und Vize Valerie Schüller aber selbst zuzuschreiben.

Bereits der Alleingang um die „Quasi-Abberufung“ des Vize-Präsidenten Norbert Lossau hatte für Erschütterungen zwischen Senat und Spitze, aber – noch viel gravierender – in der gesamten Universität gesorgt. Von Verunsicherung und Angst ist zu hören, auch von Enttäuschung. Denn Präsident Tolan war 2021 angetreten, um für mehr Transparenz und Mitsprache in der ohnehin durch ein missratenes Wahl-Prozedere geschädigten Uni samt Gremien zu sorgen. Um Transparenz scheint es in der Uni mit ihren etwa 8000 Mitarbeitern nicht gut zu stehen. Denn der Senat formulierte in der Ablehnung des „ProAdmin“-Zielprozesses klar, dass die interne und externe Kommunikation die Mitarbeiter verunsichert hat, sprich schlecht war. Gefordert werden auch mehr Informationen zur Umstrukturierung, zu Daten und Analysen, aber auch, dass Maßnahmen auf die Ziele und Wirkung abzugleichen sind. Der Senat ist offen für notwendige und sinnvolle Veränderungen, will an Plänen konstruktiv mitarbeiten. Könnte heißen: Er ist bislang inhaltlich zu wenig gefragt worden und fordert mehr Teilhabe. Das 0:13 zeigt auch: Präsident Tolan hat in der Sache keine kritiklos-treue Gefolgsleute mehr im Senat. Das könnte dazu führen, das die Luft für ihn dünner wird. tko@hna.de