An die Schippen, fertig – los! Sandkästen in der Göttinger Innenstadt

Familienaktion

+ © Pro-City/nh Familienfreundlich: In der Göttinger Innenstadt sind jetzt Sandkästen zu finden. © Pro-City/nh

In der Göttinger Innenstadt sind ab sofort auch Sandkästen zu finden. So sind Spielpausen während des Einkaufsbummel problemlos möglich.

Göttingen - Während der Sommerzeit ist in der Göttinger Innenstadt nicht nur Shoppen, sondern auch Schippen angesagt.

Dass das wunderbar zusammenpasst, konnte Pro-City bereits die vergangenen zwei Jahre unter Beweis stellen – seither werden in den Sommerferien in Göttingens City Sandkästen aufgebaut.

Spielpausen während des Einkaufs

„Damit schaffen wir Gelegenheiten für Spiel-Pausen während einer ausgedehnten Shopping-Tour – ideal für Familien mit Kindern“, erklärt Petra Aschenbach, Interims-Geschäftsführerin der Pro-City GmbH.

Von Donnerstag, 6. Juli bis 16. August stehen die drei Kästen in der Theaterstraße, in der Johannisstraße und auf dem Marktplatz. Der Bauhof der Stadt übernahm den Aufbau und die Befüllung der jeweils vier Quadratmeter großen Boxen mit bestem Spielsand. Spielzeug liegt ebenfalls in den Sandkästen bereit.

Paten für die Aktion

Als „Paten“ kümmern sich der Rewe-Markt in der Johannisstraße, Eislust in der Theaterstraße und La Grotta am Markt um die Kästen und sorgen dafür, dass die Spieloasen nachts mit einer Abdeckung versehen werden, um sie vor Verunreinigungen zu schützen. (Melanie Zimmermann)