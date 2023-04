Angeblicher Wasserwerker erbeutet in Göttingen teuren Goldschmuck

Von: Bernd Schlegel

Nach dem Schmuckdiebstahl bittet die Polizei um Hinweise. (Archivfoto) © Bernd Schlegel

Ein angeblicher Wasserwerker erbeutet in Göttingen hochwertigen Goldschmuck. Die Polizei warnt erneut vor Betrügern.

Göttingen – Ein „falscher Wasserwerker“ erbeutete am Mittwoch bei einer Seniorin in Göttingen Goldschmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Tat ereignete sich gegen 13.50 Uhr in einer Wohnung an der Elbinger Straße.

Nach derzeitigem Stand hatte der Betrüger vorgegeben, einen Wasserrohrbruch überprüfen zu müssen. In der Wohnung nahm der Unbekannte vermutlich in einem unbeobachteten Moment den Schmuck der Frau an sich und verschwand anschließend.



Täterbeschreibung liegt vor

Der Gesuchte ist etwa 50 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er ist schlank, sprach Hochdeutsch und war mit einer grauen Arbeitshose sowie einem gemusterten Pullover bekleidet. Außerdem hatte er einen Rucksack dabei. Die Polizei bittet unter Tel. 0551/491-2115 um Hinweise. (Bernd Schlegel)

Tipps der Polizei zum Thema Trickdiebstahl

Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Sie sind grundsätzlich nicht verpflichtet, jemanden unangemeldet einzulassen

in Ihre Wohnung. Sie sind grundsätzlich nicht verpflichtet, jemanden unangemeldet einzulassen Schauen Sie sich die Person vor dem Öffnen der Tür genau an, zum Beispiel durch den Türspion oder das Fenster. Benutzen Sie die Türsprechanlage.

vor dem Öffnen der Tür genau an, zum Beispiel durch den Türspion oder das Fenster. Benutzen Sie die Türsprechanlage. Öffnen Sie Ihre Tür immer nur mit vorgelegter Türsperre . Ist keine Sperre vorhanden, öffnen Sie nicht. Sprechen Sie durch die geschlossene Tür.

. Ist keine Sperre vorhanden, öffnen Sie nicht. Sprechen Sie durch die geschlossene Tür. Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen den Dienstausweis .

. Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben.

bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Lassen Sie nur Handwerker ein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Rufen Sie im Zweifel die Hausverwaltung an, ob alles seine Richtigkeit hat. Lassen Sie sich auch bei angeblichen Notfällen, zum Beispiel einem Rohrbruch, nicht drängen. Fragen Sie im Zweifel bei den Stadtwerken, beim Gebäudemanagement oder bei Nachbarn telefonisch nach.

oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Rufen Sie im Zweifel die Hausverwaltung an, ob alles seine Richtigkeit hat. Lassen Sie sich auch bei angeblichen Notfällen, zum Beispiel einem Rohrbruch, nicht drängen. Fragen Sie im Zweifel bei den Stadtwerken, beim Gebäudemanagement oder bei Nachbarn telefonisch nach. Wichtig: Lassen Sie die Besucher währenddessen vor der verschlossenen Tür warten. Weitere Infos gibt es hier.