Angebot der Arbeitsagentur: Ausbildung für junge Leute mit Förderbedarf

Göttingen. Viele Unternehmen in der Region suchen dringend Lehrlinge. Doch viele junge Leute stehen am Ende trotzdem ohne betriebliche Lehrstelle da. Genau diesen Betroffenen will die Agentur für Arbeit nun helfen.

Das Problem: Diese Jugendlichen benötigen während der Ausbildungszeit mehr Unterstützung als andere. Viele Arbeitgeber schrecken jedoch zunächst vor dieser Herausforderung zurück.

Diesen Jugendlichen bietet die Agentur für Arbeit eine Ausbildungsperspektive in Form einer Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen an. Im Landkreis Göttingen übernimmt der Bildungsträger „A & A Ausbildung und Arbeit Plus GmbH“ im Auftrag der Arbeitsagentur diese Aufgabe.

Die Teilnehmer können sich dabei für einen Beruf aus den Bereichen Technik, Wirtschaft, Verwaltung, Metall, Verkehr, Logistik, Elektro, EDV, Computer und Dienstleistungen entscheiden. Die Agentur für Arbeit übernimmt sowohl die Kosten für die intensive Betreuung sowie die Ausbildungsvergütung.

Der praktische Teil der Lehre wird in Betrieben der Region absolviert. Während der Ausbildung wird regulär die Berufsschule besucht. Die Besonderheit an der Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen besteht in der sozialpädagogischen Betreuung und einem zusätzlichen Unterstützungsangebot.

Die Förderung umfasst neben Stützunterricht in Theorie und Praxis im Bedarfsfall auch Deutschunterricht. Ziel ist es, dass die Azubis nach dem ersten Jahr in eine betriebliche Ausbildung wechseln, idealerweise im Praktikumsbetrieb. Sofern dies nicht gelingen sollte, wird die Ausbildung in der begonnenen Form weitergeführt. Jugendliche, die sich angesprochen fühlen, können sich bei der Agentur für Arbeit jederzeit melden.

Kontakt: Berufsberatung der Göttinger Agentur für Arbeit, Tel. 0551/520-660, E-Mail: goettingen.berufsberatung@arbeitsagentur.de

