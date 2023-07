Fragen und Antworten: „Flow“ schließt Lücken im Göttinger Stadtbusnetz

Vorreiter beim Nahverkehr

+ © Bernd Schlegel Die Buchung von „Flow“ erfolgt per App auf dem Smartphone oder per Telefon: Oberbürgermeisterin Petra Broistedt und Stadtbaurat Frithjof Look (2.v.r.) informierten sich über die Nutzung des Angebots bei Michael Neugebauer (2.v.l.), Geschäftsführer der Göttinger Verkehrsbetriebe, und Verkehrsmeister Marcel Fraatz. © Bernd Schlegel

Die Stadt Göttingen ist in Südniederachsen Vorreiter beim Nahverkehr auf Anforderung, also „On Demand“. Dazu startet am 1. August das Angebot „Flow“.

Göttingen – Anfang August startet im westlichen Göttingen ein neues Nahverkehrsangebot. Die fünf Kleinbusse der „Flow-Flotte“ fahren nicht auf festen Routen, sondern kommen „On Demand“, also auf Anforderung per Smartphone oder Telefon – dazu Fragen und Antworten.

Wie funktioniert das neue Angebot „Flow“?

Der Kunde kann per App oder per Telefon seinen gewünschten Startpunkt (maximal etwa 200 Meter von der eigenen Haustür entfernt) beziehungsweise den Zielpunkt wählen. Das Computersystem berechnet die beste Route und macht ein Fahrtangebot innerhalb der nächsten 20 Minuten. Wenn der „Flow“ eintrifft, gibt es sogar eine SMS aufs Handy. Bei der Realisierung arbeiten die Stadt Göttingen und die Göttinger Verkehrsbetriebe mit dem Software-Unternehmen „Via“ zusammen.

Wie heißt die App und wie lautet die Telefonnummer?

Die App, steht ab dem 31. Juli zum Herunterladen bereit, trägt den Titel „Flow by GöVB“. Ab dem 1. August sind Buchungen auch per Telefon unter 0551/38444987 möglich.

Welche Vorteile hat „Flow“?

Dazu einige Beispiele: Wer vom nördlichen Teil Grones in den Süden des Ortsteils kommen will, muss mit dem Bus erhebliche Umwege in Kauf nehmen. Die „Flow“-Kleinbusse verbinden beide Bereiche nun direkt miteinander. Viele Bereiche haben nur wenige Haltestellen. „Flow“ bietet zusätzliche „virtuelle“ Stopps, die genutzt werden können. Gerade an den Wochenenden gibt es Lücken im Fahrplan der Stadtbusse. Mit „Flow“ wird das bestehende Göttinger Busnetz ergänzt.

+ So sieht der „Flow“-Kleinbus aus: Am Fahrtzielanzeiger ist das On-Demand-Fahrzeug sofort zu erkennen. Fünf der Kleinbusse rollen durch Göttingen. © Bernd Schlegel

Warum wird das neue Angebot ins Leben gerufen?

Die Stadt Göttingen will bis 2030 klimaneutral werden. Ein wesentlicher Beitrag dazu ist die Verkehrswende. Mit „Flow“ soll der Verzicht auf Fahrten mit dem eigenen Auto noch leichter werden.

Welche Bereiche profitieren?

„Flow“ verkehrt zum Start ausschließlich im Westen Göttingens einschließlich aller Dörfer im Stadtgebiet. Die Grenze ist dabei die Bahnlinie Hannover-Kassel. Wann die übrigen Bereiche in der Uni-Stadt hinzu kommen, steht noch nicht fest. Das hängt auch vom Erfolg ab. Der Probebetrieb läuft zunächst bis Ende 2024.

Wann fährt „Flow“?

Die Kleinbusse sind montags bis samstags zwischen 6 und 24 Uhr sowie sonntags zwischen 7.30 und 24 Uhr unterwegs.

Muss der Fahrgast für die „Flow“-Nutzung mehr bezahlen?

Nein, ein Aufschlag wird nicht fällig. Allerdings muss die Fahrkarte (zum Beispiel Vierer- oder Achterticket, Monatskarte oder Deutschlandticket) im Vorfeld vorhanden sein. In den Kleinbussen werden keine Tickets verkauft. Der Luftlinientarif ist (noch) nicht gültig. Zudem werden Schüler-Karten des Landkreises erst ab 16 Uhr im „Flow“ anerkannt.

+ Acht komfortable Sitzplätze im Kleinbus: Fahrerin Denise Stakenkötter hofft auf viele Nutzer, die sich für „Flow“ entscheiden. © Bernd Schlegel

Welche Busse fahren in Göttingen?

Es werden Mercedes-Kleinbusse unterwegs sein, die Platz für acht Fahrgäste bieten. Außerdem kann ein Rollstuhlfahrer mitgenommen werden. Dafür steht sogar eine fest installierte Rampe zur Verfügung.

Warum wird diese Art von Bussen eingesetzt?

Laut Göttinger Verkehrsbetriebe waren diese Busse ursprünglich für den On-Demand-Verkehr im Raum Braunschweig bestimmt. Eine Region verabschiedete sich aber von dem Modell. Deshalb haben die GöVB diese fünf Busse mit Dieselantrieb zunächst angemietet, weil sie kurzfristig zur Verfügung standen.

Wer sitzt bei den Kleinbussen am Steuer?

Die GöVB haben zunächst zwölf neue Mitarbeiter eingestellt. Wer einen solchen Bus steuern will, muss einen Führerschein der Klasse B (früher Klasse 3) besitzen. Dadurch erhoffen sich die GöVB, leichter neue Fahrer gewinnen zu können. Zusätzlich muss eine Prüfung für den Personenbeförderungsschein erfolgreich abgelegt werden.

Was kostet das Angebot der Stadt?

Die Stadtverwaltung stellt zunächst etwa 600 000 Euro im ersten Jahr bereit.

Bernd Schlegel