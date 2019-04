Angehende Krankenpfleger: 14 Absolventen bleiben an Weender Klinik

Göttingen – 17 Gesundheits- und Krankenpflegeschülerinnen und -schüler haben ihr Examen an der Krankenpflegeschule des Evangelischen Krankenhauses Göttingen-Weende bestanden. 14 von ihnen wollen am Weender Krankenhaus bleiben.

Die neuen Gesundheits- und Krankenpfleger sind Gülten Albayrak, Dustin Bode, Vivian Dieker, Margarita Dudevica, Jacqueline Follmann, Margaret Gaenge, Yvonne Gerke, Fabienne Heidelberg, Henrike Herbst, Leonie Hesse, Halima Kanjo, Kristina Katron, Nele, Reccius, Till Ruß, Joanna Schlinske, Kai Schönbach und Sarah Wucherpfennig.

„Drei Jahre waren Sie Teil der Weender Familie, die in den letzten Jahren immer weiter gewachsen ist“, sagte Prof. Dr. Michael Karaus, Medizinischer Geschäftsführer des Evangelischen Krankenhauses Göttingen-Weende. Absolventen, die der Klinik treu bleiben, erhalten zusätzlich einen finanziellen Bonus.

An der Krankenpflegeschule, die am Standort Neu-Mariahilf im Waldweg beheimatet ist, werden derzeit 80 Schülerinnen und Schüler ausgebildet. Im September wächst die Schule auf 100 Plätze. Die praktische Ausbildung findet überwiegend auf den Stationen und in den Funktionsabteilungen an den drei Standorten des Evangelischen Krankenhauses statt, aber auch im OP oder auf der Intensivstation. Die künftigen Kranken- und Gesundheitspfleger werden dabei von speziell dafür ausgebildeten "Praxisanleitern" und von examiniertem Pflegepersonal geschult.

