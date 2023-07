Angehende Medizinische Fachangestellte managen die Praxen

Bestandene Prüfungen

Verabschiedung der Medizinischen Fachangestellten: In der Aula der Universität erhielten die 90 Absolventinnen und Absolventen ihre Urkunden.

Sie sind für die Arbeit in den Arztpraxen unentbehrlich. Deshalb freut sich die Ärztekammer über 90 neue Medizinische Fachangestellte in Südniedersachsen.

Göttingen – Die Ärztekammer freut sich über 90 neue Medizinische Fachangestellte (MFA). Sie wurden in der Aula am Wilhelmsplatz der Georg-August-Universität in Göttingen freigesprochen.

Vor etwa 260 Gästen wurden die Kammerbriefe und Prüfungszeugnisse von Gabriele Grütz und Dr. Alexandra Hähnel an die Medizinischen Fachangestellten überreicht.

Absolventinnen und Absolventen legen Gelöbnis ab

Außerdem legten die Absolventinnen und Absolventen ein Gelöbnis ab. Darin versprechen die Fachangestellten, sich in den Dienst der Menschen zu stellen.

Die Gesundheit ist unser größtes Gut – deshalb sind die Menschen, die dafür sorgen, dass wir gesund bleiben, so wichtig für unsere Gesellschaft.

Die Medizinischen Fachangestellten sind oft der ruhende Pol in den Arztpraxen, müssen auch in Stresssituationen und bei starkem Patientenandrang die Ruhe bewahren. „Bei ihnen steht die Arbeit mit Menschen im Mittelpunkt und gute Umgangsformen werden erwartet. Sie helfen nicht nur bei Notfällen und bei Behandlungen, sondern organisieren ebenso Betriebsabläufe und erfassen die erbrachten Leistungen für die Abrechnungen“ sagte Gabriele Grütz.

Keine reibungslose Ausbildungszeit

Laut Grütz verlief die Ausbildungszeit der Absolventen nicht immer so reibungslos, wie sonst üblich. Grund dafür sei die Corona-Pandemie, die die Praxen oft überlastet habe.

Außerdem musste der Berufsschulunterricht oft nach Hause in den Distanzunterricht verlegt werden. Umso erfreulicher seien die vielen erfolgreichen Abschlüsse. Als Jahrgangsbeste wurde Yvonne Putrino ausgezeichnet. Ausgebildet wurde sie in der HNO-Praxis von Prof. Detlef Brehmer in Göttingen.

Vielseitige Karrieremöglichkeiten

Den angehenden Fachangestellten werden vielseitige Karrieremöglichkeiten geboten. Sie reichen von Spezialisierungen im Team über Qualifizierungen, zum Beispiel für OP-Assistenz oder das Praxismanagement. Ebenso gibt es verschiedene andere Weiterbildungsmöglichkeiten.

Neue Fachangestellte sind Adelina Ahlborn, Tanja Aloschin, Elif Aslanoglu, Angelina Bauer, Elisa Benneckenstein, Alina Chochel, Laetitia Giuliana De Felice, Lucia Demuro Cano, Elina Dewenter, Lara Dietrich, Anastasia Eckelmann, Nancy El Batal, Vera Eppinger, Nihal Erenulug, Clara Förster, Jessica Funke, Bibiana Gaff, Anka Geres, Gina Grysczyk, Vitoria Gutacker, Lea Sophie Heinzerling, Hanna Herale, Fiona Hofmeister,Ena Jukic, Magdalena Juric, Sarah Kirchhof, Denise Kleingärtner, Nina-Marie Knoop, Joalina König, Antonia-Sophie Körner, Alicia-Sophie Krebs, Sinnje Lehe, Learah Alessandra Lora Heidenreich, Melinda Manke, Lena Mantel, Alina Miller, Jacqueline Milleville, Elisa Müller, Pauline Müller, Lina Mund, Diana Mut, Lena Otto, Gabrijela Pejinovic, Lea Petersen, Raphaela Petsch, Yvonne Putrino, Alena Reinecke, Nathalia Reinhardt, Beyza Sarikaya, Emilia Schmidt, Emily Schmidt, Lisa Schmidt, Sarah Schnepel, Irina-Klementina Schön, Leonie Schönfeld, Leonie Schweizer, Gina Marie Staegemann, Emelie Strüber, Sarah Uhlendorff, Brian Walthelm, Antje Wichmann, Vanessa Wogatzki, Lisa Wohne sowie Annabell-Celine Zeggert. (Laura Froböse)