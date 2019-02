Die Angst vor dem bösen Wolf - Ministerium gibt Leitrüde zum Abschuss frei

Seit seiner Rückkehr nach Norddeutschland sorgt er für teils hitzige Debatten: der Wolf. Wie geht man um mit einem Tier, das über Jahrzehnte als ausgestorben in Deutschland galt und jetzt bei einigen Menschen wieder Angst und Schrecken auslöst?

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) hat am Donnerstagabend einen weiteren „Problemwolf“ zum Abschuss freigegeben. Nach zahlreichen Rissen von Rindern und Ponys soll der Leitrüde des Wolfsrudels von Rodewald im Landkreis Nienburg getötet werden. Damit sollen weitere wirtschaftliche Schäden bei Tierhaltern verhindert werden. Der überwiegende Teil der Nutztierrissen in der Region könne nachweislich dem Leitrüden zugeordnet werden, der auch Elektrozäune überwinde, heißt es aus dem Umweltministerium.

Einige Stunden zuvor hatte bereits Schleswig-Holstein einen Problemwolf auf die Abschussliste gesetzt. Der Deutsche Jagdverband brachte in der Freitagsausgabe der Bildzeitung sogar den Abschuss ganzer Rudel ins Gespräch.

Schon die gezielte Tötung einzelner Tiere stößt bei Naturschützern jedoch auf wenig Gegenliebe. 2016 hatte das Land Niedersachsen zum ersten Mal einen Wolf („Kurti“) erschießen lassen, was auf ein großes öffentliches Echo gestoßen war. An der aktuellen Entscheidung des Umweltministeriums übte der ehemalige niedersächsische Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Grüne) deutliche Kritik: Es sei bei dem sogenannten Rodewalder Rudel zwar zu einzelnen Nutztierrissen gekommen. Es habe dort jedoch keine Schutzvorrichtungen gegeben. Der nun zum Abschuss freigegebene Wolf habe also gar keinen zwei Meter hohen Zaun überwunden.

Lies dagegen ließ sich mit den Worten zitieren: „Diese Entscheidung habe ich mit großer Sorgfalt abgewogen und getroffen.“ Die Abwägung habe gezeigt, „dass eine rechtzeitige Tötung des Rüden geboten ist“.

Der Naturschutzbund Nabu wollte die Abschuss-Freigabe vorerst nicht beurteilen: „Ohne die detaillierten Abwägungsgrundlagen zu kennen, ist eine abschließende Einschätzung seitens des Nabu nicht möglich. In wieweit tatsächlich die rechtlichen Grundlagen vorliegen, bezweifelt der Nabu. Dazu müsste der wolfssichere Grundschutz für Nutztiere mehrfach überschritten worden sein“, so der Verband.

Der Deutsche Jagdverband hingegen fordert gar ein Umdenken bei den strengen Schutzvorgaben für Wölfe. Den sehr anpassungsfähigen Raubtieren müsse beigebracht werden, sich von Menschen und Nutztieren fernzuhalten, sagte Verbandspräsident Hartwig Fischer. Dazu könne es auch notwendig sein, ganze Rudel zu töten.

Hintergrund: Höchstmöglicher Schutzstatus

Die in Deutschland zwischenzeitlich ausgerotteten Wölfe breiten sich hierzulande seit knapp 20 Jahren wieder aus. Inzwischen sind bundesweit mehr als 70 Rudel sowie 30 Paare und drei Einzeltiere nachgewiesen. Die meisten Wölfe leben im Osten Deutschlands. In Niedersachsen gibt es etwa 20 Rudel mit 200 bis 250 Tieren. Gegen die Präsenz der Wölfe machen vor allem Nutztierhalter seit Jahren mobil. Die Situation sorgt auch politisch für Konflikte über den richtigen Umgang. Während die einen auf Bejagung setzen und die strengen Schutzbestimmungen lockern möchten, wollen andere die Tierhalter besser dabei unterstützen, ihre Herden zu schützen. Maßgeblich für den Wolfsschutz sind rechtliche Vorgaben auf EU-Ebene. Nach dem Bundesnaturschutzgesetz besitzt der Wolf den höchstmöglichen Schutzstatus. mit afp/dpa/epd