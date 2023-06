Anklage: Mann (47) mit rechtsextremer Vergangenheit baute Schreckschusswaffe um

Gerichtsprozess

Ein Mann aus dem Kreis Göttingen muss sich wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz vor dem Amtsgericht verantworten. Er soll Waffen und Munition haben.

Göttingen – Wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz muss sich seit Montag ein 47-jähriger Mann aus Friedland (Kreis Göttingen) vor dem Amtsgericht Göttingen verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, über mehrere Waffen und Munition verfügt zu haben, ohne die hierfür erforderliche Genehmigung zu besitzen.

Laut Anklage geht es um ein Schrotgewehr mit einer abgesägten Schulterstütze – eine Pumpgun – sowie um eine 9-mm-Schreckschusspistole. Einem Gutachten des Landeskriminalamtes zufolge ist der Gaslauf um etwa die Hälfte abgetrennt. Durch diese Bauart-Veränderung sei die Schreckschusspistole einer Schusswaffe gleichgestellt.

Mann aus Friedland besaß mehrere Waffen und Munition - ohne entsprechende Genehmigung

Dem Angeklagten sei bewusst gewesen, dass er keine Erlaubnis zum Besitz einer solchen Waffe gehabt habe. Außerdem soll er an seinem damaligen Wohnsitz in einem Ortsteil von Friedland über 920 Schuss Munition verschiedener Hersteller und unterschiedlichen Kalibers verfügt haben.

Der Angeklagte erklärte zum Prozessauftakt, dass er die Gaspistole „selber kaputtgemacht“ habe. Die Munition habe er nach dem Tod des Vermieters in einer Tasche auf dem Dachboden gefunden. Eine Schrotflinte habe er nie besessen.

Der Richter wies darauf hin, dass die Ermittler tatsächlich keine Pumpgun gefunden hätten. Allerdings hätten Zeugen ausgesagt, dass der 47-Jährige in der Scheune mit einer abgesägten Schrotflinte geschossen habe. Der Angeklagte bestritt dies. Er habe dort „Möbel zerkloppt“, aber nicht geschossen.

Verstoß gegen Waffengesetz: Angeklagter hat rechtsextreme Vergangenheit und gehörte zum „Freundeskreis“

Der 47-Jährige gab an, dass er früher „viel Mist gebaut“, sich aber inzwischen „von allem losgesagt“ habe. „Ich hab ‘ne Vergangenheit, hab ‘ne politische Meinung, aber ich äußere sie nicht mehr.“

Der Angeklagte ist vor einigen Jahren im Zusammenhang mit der inzwischen aufgelösten rechtsextremen Gruppierung „Freundeskreis Thüringen/Niedersachsen“ in Erscheinung getreten und hat 2016 bei der Kreistagswahl für die NPD kandidiert. Inzwischen lebt er nach eigenen Angaben in Nordhessen. „Ich will nur meine Ruhe haben“, sagte er.

Polizei fand bei Hausdurchsuchung Hakenkreuz und CD von bekannter Neonazi-Band

Am ersten Prozesstag beschäftigte sich das Gericht unter anderem mit der polizeilichen Dokumentation der Durchsuchungen, die im Mai und im August vergangenen Jahres bei ihm stattgefunden hatten.

Die Beamten hatten damals neben der Pistole und der Munition auch eine CD einer einschlägig bekannten Neonazi-Band und ein Hakenkreuz entdeckt.

Letzteres stamme von seinem Großvater, sagte der Angeklagte: „Das tut doch keinem was.“ Der Prozess wird übernächste Woche fortgesetzt. Dann will das Gericht auch mehrere Zeugen hören. (Heidi Niemann)