Anklage: Wurden Kinder in Kita im Eichsfeld zum Essen gezwungen?

Von: Heidi Niemann

Gemeinsame Mahlzeit in einer Kindertagesstätte: Eine Sozialassistentin im Eichsfeld wird vorgeworfen, Mädchen und Jungen zum Essen gezwungen zu haben. (Symbolbild)

Wurden Kinder in einer Kita im Eichsfeld zum Essen gezwungen? Um diese Frage geht es unter anderem bei einer Anklage gegen eine Sozialassistentin.

Nesselröden/Göttingen – Vor einem Jahr ging bei der Staatsanwaltschaft Göttingen eine Strafanzeige gegen zwei Beschäftigte der Kindertagesstätte der katholischen Pfarrgemeinde St. Georg in Nesselröden im Eichsfeld ein.

Darin wurde einer Sozialassistentin und einer Erzieherin vorgeworfen, Kinder aus deren Krippengruppe zum Essen gezwungen zu haben.

Vorwurf: Kinder sollen eingesperrt worden sein

Außerdem hätten sie Kinder fixiert und zur Strafe allein im Waschraum oder im Flur eingesperrt. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen in dem Fall abgeschlossen und vor dem Amtsgericht Duderstadt Anklage gegen die Sozialassistentin erhoben. Die Strafverfolgungsbehörde wirft der 44 Jahre alte Frau aus Duderstadt Nötigung und Freiheitsberaubung zum Nachteil von insgesamt sieben Kindern vor. Die betroffenen Kinder waren zwischen einem und drei Jahren alt.

Das Verfahren gegen die Erzieherin sei dagegen eingestellt worden, teilte Behördensprecher Andreas Buick mit. Die ihr vorgeworfenen Handlungen seien nicht strafbar beziehungsweise nicht hinreichend konkretisierbar gewesen.

Strafrechtliche Bewertung

Im Fall der Sozialassistentin ist die Staatsanwaltschaft dagegen zu einer anderen strafrechtlichen Bewertung gelangt. Sie wirft der 44-Jährigen in ihrer Anklage sieben Taten vor, die sich zwischen September 2021 und Juli 2022 abgespielt haben sollen. So soll die Sozialassistentin in einem Fall ein Kind in der Mittagsschlafzeit daran gehindert haben, aufzustehen.

Außerdem soll sie in fünf weiteren Fällen Kindern gegen deren Willen Essen in den Mund gestopft haben. In einem weiteren Fall soll sie ein Kind in einen Garderobenraum gesperrt haben. Die Angeschuldigte habe gewusst, dass das Kind aufgrund des hochgestellten Türgriffs nicht in der Lage gewesen sei, die Tür zu öffnen. Erst nach einigen Minuten habe sie die Tür wieder geöffnet. Laut Strafgesetzbuch wird Freiheitsberaubung mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft.

Urspünglicher Straftatbestand

Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich auch wegen des Verdachts der Misshandlung von Schutzbefohlenen ermittelt. Dieser Straftatbestand taucht in der jetzt erhobenen Anklage nicht auf. Anderenfalls stünde eine weitaus höhere Strafe im Raum, da ein solches Delikt mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft wird.

Die beiden Kita-Mitarbeiterinnen waren im Juli vergangenen Jahres von der Arbeit freigestellt worden, nachdem bekannt geworden war, dass gegen sie ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Kindesmisshandlung anhängig ist. Ende September beschloss der Kirchenvorstand der Pfarrgemeinde, dass die freigestellten Mitarbeiterinnen bis zum Abschluss des Ermittlungsverfahrens unter Auflagen wieder in der Kita eingesetzt werden sollten.

Eltern zogen vor Gericht

Daraufhin zogen mehrere Eltern vor Gericht. Sie wollten die Weiterbeschäftigung verhindern, weil sie befürchteten, dass es erneut zu Misshandlungen kommen könnte. Da die Kinder infolge der Ereignisse traumatisiert seien, drohe zudem bei einem unvermeidlichen Aufeinandertreffen mit den Mitarbeiterinnen eine Retraumatisierung.

Das Verwaltungsgericht Göttingen hielt die Sorgen der Eltern für begründet und gab ihrem Antrag auf vorläufigen Rechtsschutz statt. Nach Ansicht des Gerichts reichten die Auflagen nicht aus, um eine mögliche Beeinträchtigung des Kindeswohls sicher auszuschließen. Sollte sich der bestehende Verdacht als gerechtfertigt erweisen, sei das körperliche und seelische Wohl der Kinder durch das Verhalten der Mitarbeiterinnen in erheblichem Maße beeinträchtigt worden.

Amtsgericht muss entscheiden

Jetzt muss das Amtsgericht Duderstadt entscheiden, ob es die Anklage in dem Strafverfahren zulässt. (Heidi Niemann)