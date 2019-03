Anmeldetermine: Die Gesamtschulen erhalten wieder Vorzug

Göttingen – Es ist die scheinbar unendliche Geschichte um die Anmeldetermine für Eltern von künftigen Fünftklässlern an den weiterführende Schulen in der Stadt Göttingen

Nachdem es im vergangenen Jahr nach zähem Ringen von Seiten der beteiligten Gymnasien einen zeitlich gemeinsamen Anmeldetermin von Gesamtschulen und besagten Gymnasien gegeben hatte, heißt es nun wieder „Kehrtmarsch“. Die Gesamtschulen erhalten wie zuletzt 2017 am 13./14. Mai und 8./9. Mai (IGS Bovenden) einen früheren Zugang zu – begehrten – Abiturkandidaten. Die Gymnasien sind erst am 20. und 21. Mai dran, werden aber – wie 2017 – erneut – mit einem Kunstgriff reagieren..

Das heißt: Sie bieten gemeinsam an einem Tag zeitlich mit dem Gesamtschulen-Anmeldetermin am 13./14. Mai wieder einen Informations- und Reservationstag vorschieben. Dabei handelt es sich nicht um eine Anmeldung an dem Originalzeugnisse vorgelegt werden, also keinen Verwaltungsakt, stellt die Sprecherin der fünf Göttinger Gymnasien, Dr. Ulrike Koller, klar. Die Schulen können und werden aber Reservierungswünsche entgegennehmen.

Früh Planungsicherheit

Das funktionierte 2017 hervorragend: Viele der künftigen Fünftklässler bekundeten ihr Interesse bei den Gymnasien. Die Schulleiter dort hatten so früh eine Planungssicherheit und nicht erst, nachdem – wie in den Vorjahren – die abgelehnten Schülerinnen und Schüler der Gesamtschulen frei wurden und sich anmeldeten. Das Verfahren tat der Beliebtheit der Göttinger Gesamtschulen keinen Abbruch. Sie hatten weiter hohe Anmeldezahlen. Den größten Nutzen zog stets die IGS-Geismar aus diesem Verfahren: Sie registrierte stets vorab viele leistungsstarker Schüler, nahm viele auf und so auch anderen Gesamtschulen, vornehmlich der IGS Bovenden, gute Schüler weg.

Kopien verwendet

2018 dann startete der Schulträger Stadt in Abstimmung mit dem Landkreis einen gemeinsamen Anmeldetermin. Doch auch darum gab es mächtig Ärger, weil die IGS-Geismar das Verfahren unterlief, und Anmeldungen aufgrund einer Kopie des Grundschulzeugnisses – was nicht erlaubt ist – annahm. Das erzürnte auch den Schuldezernenten Siegfried Lieske.

Trotzdem wechselte der Schulträger jetzt wieder das Verfahren. Siegfied Lieske ist im Ruhestand. Der Streit – die scheinbar unendliche Geschichte – um die Anmeldetermine eht weiter, auch für die nun agierende Nachfolgerin Maria Schmidt.

Info für viele Schulen

Ungeachtet dessen läuft am Donnerstag die große Informationsveranstaltung für Eltern von Grundschulkindern: Stadt und Landkreis Göttingen laden Eltern von Schülerinnen und Schülern der dritten und vierten Klassen von Grundschulen aus Göttingen, Adelebsen, Bovenden, Friedland, Gleichen, Rosdorf, Radolfshausen und Dransfeld am Donnerstag, 7. März, um 19.30 Uhr im Zentralen Hörsaalgebäude, ZHG 011, Platz der Göttinger Sieben 5, ein. Dabei wird ein Überblick über das Schulangebot im gemeinsamen Schulbezirk in Stadt und Altkreis Göttingen sowie der Bonifatiusschule II gegeben. Themen sind auch auch Einzugsbereiche, Ganztagsschulwesen, Mittagessen, Anmeldeverfahren und die Vorstellung der Schulformen.

Die Anmeldetermine auf einen Blick

Für Gesamtschulen: Georg-Christoph-Lichtenberg-Gesamtschule, Geschwister-Scholl-Gesamtschule und Neue IGS Göttingen in Weende. Montag, 13. Mai, 8 bis 18 Uhr Dienstag, 14. Mai, 8 bis 13 Uhr

IGS Bovenden: Mittwoch, 8. Mai, 13.30 bis 17.30 Uhr Donnerstag, 9. Mai, 13.30 bis 17.30 Uhr Montag, 13. Mai, 8 bis 18 Uhr Dienstag, 14. Mai, 8 bis 13 Uhr

Für Gymnasien: Montag, 20. Mai, 8 bis 18 Uhr Dienstag, 21. Mai, 8 bis 13 Uhr

Für Oberschulen: Bonifatiusschule II: Montag, 20. Mai, 8 bis 18 Uhr Dienstag, 21. Mai, 8 bis 16 Uhr; Carl-Friedrich-Gauß-Schule, Groß Schneen: Montag, 13. Mai, 8 bis 19 Uhr, Dienstag, 14. Mai, 8 bis 16 Uhr; Schule am Hohen Hagen, Dransfeld: Mittwoch, 8. Mai, 14. bis 18 Uhr, Donnerstag, 9. Mai, 8 bis 13 Uhr.

Die weiterführenden Schulen organisieren darüber hinaus an mehr als 20 Terminen von März und bis Mai Informationsveranstaltungen und Tage der offenen Tür. Sie sind über die Internetseiten der Schulen abrufbar