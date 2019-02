Annenmaykantereit spielten in Göttingen

Ließen sich von ihren Fans in der Musa feiern: Annenmaykantereit genossen das Konzert in Göttingen.

Reibeisenstimme und melancholische Texte. Das sind Markenzeichen von Annenmaykantereit, derzeit eine der erfolgreichsten jungen Bands Deutschlands.

Die Kölner touren bis Herbst mit ihrem neuen Album durch die Musikclubs und überzeugte am Samstagabend das Publikum im Kulturzentrum musa im Hagenweg.

Den Konzertabend eröffnet mit ihrer Band die Sängerin Ilgen-Nur und als deren Auftritt beginnt, ist der große Saal in der musa bereits restlos gefüllt. Die Wahlhamburgerin mit türkischen Wurzeln war schon mit Tocotronic auf Tour und hat als Musikerin gelernt, sich durchzusetzen. Dies spiegelt sich in ihren kraftvollen gitarrenbetonten Songs mit englischen Texten, auch wenn es dabei auf der Bühne eher ruhig zugeht. Nach ihrem kurzen Auftritt bleibt die Hoffnung, Ilgen-Nur mit ihrer Band während der kommenden Festivalsaison wiederzusehen – vielleicht sogar beim Göttinger Soundcheck-Festival?

+ Kraftvolle Songs: Im Vorprogramm sang Il gen-Nur. Die Wahlhamburgerin hat türkische Wurzeln. © Harald Kuhl Später übernimmt Annenmaykantereit, kurz AMK, die Konzertbühne und nun kommt Leben ins geduldig wartende Publikum. Wer beim Konzert ganz vorne stehen wollte, hatte sich schon zwei Stunden vor Einlass in die Reihe der Wartenden eingereiht. Die Band füllt längst große Hallen und Sänger Henning May verrät, dass während der aktuellen Tour die musa der mit Abstand kleinste Veranstaltungsort sei. Er verspricht: „Dies wird ein ganz besonderes Konzert.“

Wie auch der Auftritt in Göttingen, sind bis Herbst bereits alle Clubkonzerte komplett ausverkauft. Wohl daher rührt Mays Frage: „Wer kommt von hier?“

Fast ein Drittel des Publikums ist von außerhalb angereist und etwa zehn Fans haben nach dem Konzert eine Rückreise von mehr als 300 Kilometern vor sich. Die nun geschlossene Göttinger Stadthalle hätten Annenmaykantereit wohl problemlos füllen können.

Teens und Twens, überwiegend weiblich, füllen die ersten Reihen und zeigen sich von Beginn des Konzerts als textsicher. Die Band spielt eine Mischung aus bekannten Hits und Songs vom jüngst erschienenen neuem Album „Schlagschatten“.

In den Liedern schwingt eine melancholische Stimmung, doch ist immer wieder tanzbares darunter, was sich im Laufe des Abends zunehmend aufs Publikum überträgt. Zu den emotionalen Höhepunkten gehören „Barfuß am Klavier“, wenn sich May ohne Band am E-Piano begleitet, und „Oft gefragt“, gewidmet seinem Vater. Zum Nachdenken über die eigene Position regt „Weiße Wand“ an.

Für die Zugabe verlegt die Band hinters Mischpult auf die andere Seite des Saals und überrascht mit dem neuen Song „Ozean“. „Ich will ein Meer zwischen mir und meiner Vergangenheit. Ein Meer zwischen mir und allem was war,“ singt May. Die lyrischen Texte von AMK gehören zu den Stärken der Band, die trotz allem Erfolges sich selbst treu bleibt und ihr Ding macht. Sehr zur Freude der Fans.

Lesen Sie auch: Das klingt richtig gut: Musikempfehlungen aus der Redaktion