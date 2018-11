Anonymer Brief brachte Ermittlungen bei Tochterfirma von Göttinger Uni-Medizin ins Rollen

Bewirtschaftet auch die Parkfächen an der Universitätsmedizin Göttingen: Die UMG Facilities GmbH verfügt auch über einen eigenen Fuhrpark.

Göttingen. Die Universitätsmedizin Göttingen (UMG) unterstützt die Ermittlungsarbeiten der Staatsanwaltschaft intensiv.

Sie wird von den Ermittlern als Geschädigter in dem Verdachtsfall gegen Mitarbeiter der Tochterfirma „Infrastrukturelles Gebäudemanagement“ angesehen. Das sagte Dr. Sebastian Freytag, UMG-Vorstand Ressort Wirtschaftsführung und Administration, auf Anfrage unserer Zeitung. „Wir haben als möglicherweise Geschädigte ein großes Interesse daran, dass der Fall untersucht wird.“

Anlass für die Ermittlungen ist laut Oberstaatsanwaltschaft Braunschweig ein anonymes Schreiben aus dem Sommer, das unserer Zeitung vorliegt. Darin hatte ein ehemaliger Mitarbeiter der UMG-Facilities GmbH anonym Vorwürfe erhoben – gegen zwei leitende Mitarbeiter der UMG-Tochtergesellschaft. Der UMG-Vorstand wurde nach Kenntnisnahme des Schrweibens sofort tätig, prüfte die Anschuldigungen – so weit möglich.

Die Vorwürfe

Dabei ging es auch um den Kauf einer Gaststätte in der Nähe von Göttingen und deren Sanierung durch die erwähnten Mitarbeiter. Konkreter Vorwurf: Über die UMG-Tochter seien Materialeinkäufe abgerechnet worden sowie möglicherweise auch Arbeitsleistungen geschehen.

Nach Aussage von Sebastian Freytag gab es nach ersten Überprüfungen und Gesprächen keinen Anlass, davon auszugehen, dass die UMG-Tochtergesellschaft durch strafbare Handlungen geschädigt worden sei. Auch hätten die Mitarbeiter den Vorstand über den Kauf der Gaststätte und die anstehenden Sanierungsarbeiten informiert, wie Freytag sagt.

Externe Buchprüfer

Freytag betont auch, dass die Kontrollmechanismen in der Universitätsmedizin bezüglich der Vorgänge in Tochterfirmen weit reichen. Alles werde überprüft, von Auftragsvergaben, Materialeinkäufen sowie abzurechnenden Arbeitsleistungen. Die Buchführung werde zudem von externen Fachleuten geprüft. „Darauf legen wir großen Wert.“ Freytag sagt auch, dass die gesamten Prüfungen – auch über die privaten Aktivitäten nach freiwilligen Vorlage der Rechnungen der Gaststättensanierung durch die Beschuldigten – noch nicht beendet seien. Die UMG käme aber in die privaten Bereiche nicht hinein. Das könnten jedoch die Ermittler leisten.

Ein Auto, ein Motorrad

Denn nun beackert auch die Braunschweiger Staatsanwaltschaft das Feld. Und die Ermittler prüfen alles: von der Nutzung UMG-eigener Materialien, Mitarbeiter für private Zwecke der Beschuldigten bis zu Schmiergeldzahlungen auch in Form von „Autos und Motorrädern“, wie es im dpa-Text geheißen hatte. Diesbezüglich stellt Staatsanwaltschaft-Sprecher Christian Wolters klar, dass es nicht um mehrere Fahrzeuge, sondern nur um einen Sportwagen und ein Motarrad gehe, das zudem nicht direkt als materielles Schmiergeld im Gegenzug für Auftragsvergaben und -leistungen hingestellt worden sei. „Die Fahrzeuge könnten aber möglicherweise über Schmiergeld finanziert worden sein – das ist zu prüfen.“ Ebenso auch mögliche Vorwürfe der Steuerhinterziehung, wie beispielsweise durch Schwarzarbeit.

Mitarbeiter im Urlaub

Klar ist: Die UMG sieht sich als Geschädigte – so wertet es aktuell auch die Staatsanwaltschaft – und der Vorstand unterstütze deshalb ausdrücklich die Untersuchungen der Braunschweiger Ermittler aus dem Bereich Wirtschaftskriminalität. Letztlich auch, um entscheiden zu können, wie es mit den sich augenblicklich im Urlaub befindlichen angeschuldigten, leitenden Mitarbeitern der UMG-Facilities weitergeht – oder eben auch nicht.