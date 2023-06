Apotheker schlagen Alarm, Protest auch in Göttingen

Apotheken

+ © Laura Froböse Protestieren in Göttingen vor dem Alten Rathaus für bessere Arbeitsbedingungen: (von links) Christiane von Selasinsky, Jörg-Henrik Bonitz, Ines Angelika Bonitz, Maren Blömer, Marwa Lafta und Tanja Kornrumpf. © Laura Froböse

Bundesweit protestierten Apotheker und Mitarbeiter. Die Türen der Apotheken blieben zu, und es gab Protestveranstaltungen. Auch in Göttingen.

Göttingen - Apothekerinnen und Apotheker versammelten sich am Mittwoch, 14. Juni, vor dem Alten Rathaus am Gänseliesel und machten auf die Probleme in ihrer Branche aufmerksam.

Die Apotheken fordern mehr finanzielle Anerkennung und größere Löhne. In den vergangenen Jahren war der Festbetrag für einzelne Arzneimittel nicht angepasst worden, trotz der steigenden Kosten für die Apotheker.

Apotheken: Verbände fordern höheren Honorarbetrag

Die Verbände fordern nun, den Honorarbetrag von aktuell 8,35 Euro auf zwölf Euro zu erhöhen. Das sei auch notwendig, weil während der Corona-Pandemie mehr Geld ausgegeben werden musste, so auch für teure Schutzmasken.

Ein weiteres Problem auf das die Apotheker bundesweit aufmerksam machen, ist der Fachkräftemangel. Es mangelt an Nachwuchs. Der Beruf sei nicht attraktiv genug für junge Leute. Grund dafür sind vor allem die Arbeitszeiten, auch am Wochenende, wie Apothekerin Maren Blömer sagt.

Es herrschte weiter Medikamente-Knappheit

Ein weiteres Anliegen der protestierenden Apotheker: Sie können ihrem eigentlichen Auftrag, die Bevölkerung ordnungsgemäß und sicher mit Arzneimitteln zu versorgen, häufig nicht mehr nachkommen. Es besteht weiterhin eine Medikamente-Knappheit aufgrund von Lieferengpässen. „Es fehlt an jeder vierten bis fünften Packung“, laut Apotheker Jörg-Henrik Bonitz.

Das hat Folgen für die Patienten: Medikamente sind nur in beschränkter Zahl vorhanden, stehen manchmal bei Bedarf gar nicht mehr direkt zur Verfügung. Ein Beispiel dafür seien Kopfschmerztabletten, wie Bonitz sagt.

Langfristig Auswirkungen auf die Notdienste

„Auf lange Sicht wird dieses Problem die Notdienste einschränken, und schnelle Hilfe kann nicht mehr gewährleistet werden, benennt Apothekerin Maren Blömer ein Szenario. Das könnte besonders die Menschen im ländlichen Raum betreffen. Auf den Dörfern könnte es kritisch mit der Versorgung werden. Auch, wenn dort Apotheken schließen und es Alternativen erst in weiter Entfernung gibt, so Blömer.

Nicht nur die Apotheker selber, sondern auch die Patienten seien frustriert über die Situation. Die Frustration in Form von Beschwerden bekommen jedoch die Apotheker ab, und werden als „Schuhabtreter der Nation“ gesehen, sagt Blömer.

Nicht alle Apotheken in Göttingen machten mit

In Göttingen beteiligten sich nicht alle Apotheken am Mittwoch an dem bundesweiten Protest. „Die, die nicht teilnehmen und trotzdem offen haben, zeigen keine Solidarität“, sagt Jörg-Henrik Bonitz. Das Verhalten habe vermutlich wirtschaftliche Gründe.

Aufwändig und nervig für die Apothekerinnen und Apotheker ist auch ein hoher Verwaltungs- und Bürokratieaufwand.

Ein Beispiel: Bei unbedeutenden Formfehlern auf Rezepten, verweigern die Krankenkassen oft das Honorar für die Apotheken. Trotz der Schließungen und Protestaktionen stellten die Apotheken – auch in Göttingen – am Mittwoch die Notdienste sicher. (Laura Froböse/Thomas Kopietz)