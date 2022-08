Arbeitsagentur: Karrierestart am Gänseliesel und im Kauf-Park in Göttingen

Von: Bernd Schlegel

Ein ungewöhnlicher Ort für den Karrierestart ist das Gänseliesel in der Göttinger Innenstadt. (Archivfoto) © Olaf Weiss

Die Arbeitsagentur wirbt für eine betriebliche Ausbildung. Dazu laden die Berater zum Gänseliesel und in den Kauf-Park ein.

Göttingen – Mit Aktionen an ungewöhnlichen Orten will die Agentur für Arbeit in Göttingen junge Leute für eine betriebliche Ausbildung interessieren. Wer sich schnell entscheidet, kann jetzt noch in die Lehre starten.

Die Arbeitsagentur will die jungen Leute mit der Aktion dort abholen, wo sie sich aufhalten und unterwegs sind. Aber auch die Eltern der jungen Leute sowie Erwachsene, die sich umorientieren oder einen beruflichen Neueinstieg finden wollen, können von den Beratungsangeboten profitieren.

Um die Suche nach einem Ausbildungsplatz für das laufende kurzfristig zu unterstützen, stehen Berufsberaterinnen und -berater der Arbeitsagentur am Mittwoch, 17. August, von 11 bis 16 Uhr auf dem Marktplatz am Gänseliesel vor dem Alten Rathaus in Göttingen für Fragen zur Verfügung. An ihrer Seite informieren Mitarbeiter der Industrie- und Handelskammer sowie der Handwerkskammer über aktuelle Ausbildungsangebote, die noch immer offen sind. So waren Ende Juli noch 1255 Lehrstellen in den Landkreisen Göttingen und Northeim noch nicht abschließend vergeben. Auf der anderen Seite waren noch 445 junge Leute auf der Suche nach einer Stelle für den Start in die berufliche Karriere. „Um kurzfristig beide Seiten zusammenzuführen, bieten wir gemeinsam mit den Kammern ein kompaktes Beratungsangebot an, und zwar dort, wo in der Ferienzeit junge Menschen anzutreffen sind, in der Innenstadt“, sagte Lorenz Böning, Bereichsleiter bei der Agentur für Arbeit in Göttingen. Kauf-Park in Göttingen: Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen sind bei einem Außentermin der Berufsberatung am Freitag, 19. August, von 15 bis 18 Uhr im Kauf-Park angesprochen. Wer Fragen zum Thema Ausbildungsstart 2022, Umschulung, Weiterbildung oder Berufs- und Studienwahl hat, ist dort ohne vorherige Anmeldung willkommen. „Wir bieten mit dieser Aktion in lockerer Atmosphäre unsere Beratungsdienstleistung an und stellen einen wichtigen Teil unseres Dienstleistungsportfolios vor“, macht Klaus Voelcker, Geschäftsführer Operativ der Göttinger Agentur für Arbeit, deutlich.

Für alle, die die beiden Termine Termin nicht wahrnehmen können, bietet die Berufsberatung der Agentur individuelle Gesprächs- und Beratungstermine nach Voranmeldung an.

Kontakt: Berufsberatung der Agentur für Arbeit Göttingen, Tel. 0551/520 800, E-Mail: goettingen.berufsberatung@arbeitsagentur.de Weitere Infos gibt es hier. (Bernd Schlegel)