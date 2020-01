Arbeitslosenquote in Südniedersachsen bleibt auf niedrigem Niveau

Aktuelle Zahlen der Arbeitsagentur

Göttingen – Mit einem saisonal bedingt leichten Anstieg der Arbeitslosenzahlen endete das Jahr 2019 in Südniedersachsen. Im Bezirk der Arbeitsagentur Göttingen waren im Dezember 12.202 Menschen arbeitslos gemeldet (plus 236 gegenüber November), das entspricht einer Quote von 5 Prozent.