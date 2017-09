Arbeitsmarkt in Südniedersachsen: Niedrigste September-Quote seit 30 Jahren

Göttingen. Gute Nachrichten gibt es vom Arbeitsmarkt in Südniedersachsen: Mit einer Arbeitslosenquote von 5,7 Prozent meldet die Arbeitsagentur den niedrigsten September-Wert seit 30 Jahren.

In absoluten Zahlen heißt dies: Derzeit sind 13 686 Menschen in der Region arbeitslos. Das sind 569 Betroffene weniger als im August (minus 4,0 Prozent). Gegenüber September 2016 sank die Zahl der Arbeitslosen um 537 (minus 3,8 Prozent).

Klaus-Dieter Gläser, Chef der Göttinger Agentur für Arbeit, kennt die Gründe für die positive Entwicklung: „Wir haben in erster Linie eine sehr günstige Situation auf dem Ar-beitsmarkt. Mit rund 4500 offenen Stellen ist die Nachfrage in unserer Region extrem hoch.“ Das eröffnet laut Gläser auch Chancen für jene Arbeitsuchende, die nicht zu der Gruppe der heißbegehrten Fachkräfte gehören. Und das dokumentiert sich letztlich in steigenden Beschäftigungszahlen.

Zudem bemühen sich Arbeitsagentur und Jobcenter darum, den Arbeitsuchenden neue Perspektiven zu eröffnen. Das bedeutet in erster Linie Qualifizierung – zum Beispiel durch Anpassungsfortbildung für Berufsrückkehrerinnen, Umschulung für Ungelernte sowie auch Sprach- und Orientierungskurse für Menschen mit Fluchthintergrund.

Agenturchef Klaus-Dieter Gläser: „Diese Maßnahmen entlasten den Arbeitsmarkt und verbessern die Integrationschancen.“

Durch den Ausbildungs- und Schulbeginn sank die Zahl der Arbeitslosen besonders in der Gruppe der unter 25-Jährigen: Ihre Zahl ging um 205 oder 11,1 Prozent auf derzeit 1641 zurück.

Auf der Nachfrageseite gingen im September bei der Arbeitsagentur Göttingen 1405 neue Stellenangebote ein. Dadurch können Arbeitssuchende derzeit unter 4401 offenen Stellen wählen, 185 mehr als im Vormonat.

Im Bereich des Geschäftsstellenbezirks Göttingen der Agentur sank die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vormonat um 0,2 auf aktuell 6,2 Prozent. Derzeit sind im Bereich Göttingen 1861 offene Stellen gemeldet.

Im Untereichsfeld sank die Quote im Vergleich zum August um 0,3 auf aktuell 4,1 Prozent. Im Raum Duderstadt gibt es derzeit 339 offene Stellen.

Rubriklistenbild: © dpa