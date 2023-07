Arbeitsmarkt in Südniedersachsen tritt auf der Stelle

Von: Bernd Schlegel

Die Arbeitsagentur Göttingen ist an der Bahnhofsallee zu finden.

Der Arbeitsmarkt in Südniedersachsen tritt auf der Stelle. Die Arbeitslosenquote liegt im Vergleich zum Vormonat unverändert bei 6,1 Prozent.

Göttingen - Die Arbeitsagentur Göttingen registrierte im Juni einen saisonal eher untypischen leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit in Südniedersachsen.

In den Landkreisen Göttingen und Northeim waren im zurückliegenden Monat 14.863 Menschen arbeitslos gemeldet, 91 beziehungsweise 0,6 Prozent mehr als im Vormonat. Deutlich stärker fällt der Anstieg gegenüber dem Vorjahresmonat aus, denn binnen Jahresfrist wuchs die Zahl der Arbeitslosen um 2404 beziehungsweise 19,3 Prozent.

Unveränderte Arbeitslosenquote

Die Arbeitslosenquote liegt im Vergleich zum Vormonat unverändert bei 6,1 Prozent. Vor einigen Jahr Jahr die Quote noch bei 5,2 Prozent.

Insbesondere zwei Faktoren hatten in den vergangenen Monaten Einfluss auf die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen, beide betreffen in erster Linie die Jobcenter: Dazu zählt der Zugang geflüchteter Ukrainerinnen und Ukrainer in die Grundsicherung für Arbeitsuchende und deren in die Betreuung durch Jobcenter.

Sonderregelung für über 58-Jährige fällt weg

Zum anderen fiel eine Sonderregelung für Arbeitsuchende über 58 Jahre in den Jobcentern weg, was sukzessive seit Januar spürbar wird. Dies ist der Hauptgrund für den Anstieg der Arbeitslosigkeit in der Gruppe der über 55-Jährigen gegenüber dem Vorjahresmonat um 734 (28,4 Prozent) auf 3323. Durch die sogenannte „58er-Regelung“ beim Arbeitsamt konnten Arbeitslose ab 58 Jahren erklären, dass sie dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung stehen und damit nicht mehr als arbeitslos galten, also aus der Statistik fielen.

Die Zahl der ausländischen Arbeitslosen stieg im gleichen Zeitraum um 1.437 (42,6 Prozent) auf 4814. Zu dieser Gruppe zählen aktuell auch etwa 1550 ukrainische Geflüchtete.

Zurückhaltung bei Neueinstellungen

Ein weiteres Problem ist die deutliche Zurückhaltung bei den Neueinstellungen: Im Juni meldeten Wirtschaft und Verwaltung lediglich 845 neue Stellenangebote bei der Agentur für Arbeit, 106 weniger als im Mai beziehungsweise 179 weniger als im Vorjahresmonat. Aktuell gibt es in Südniedersachsen 5935 offene Stellen, 188 weniger als im Mai.

Im Bereich Göttingen stieg die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vormonat um 0,1 auf 6,8 Prozent. Es gibt 2264 offene Stellen.

Im Untereichsfeld erhöhte sich die Arbeitslosenquote um 0,2 auf 3,9 Prozent. Es werden 350 offene Stellen gemeldet.

Offene Stellen in der Region Göttingen

Aktuell werden in Südniedersachsen 5935 offene Stellen gemeldet. Hier eine Auswahl von Offerten aus dem Landkreis Göttingen. Ansprechpartnerin für Interessierte ist Elvira Sandkuhl, Vermittlerin im Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Göttingen, Tel.: 05541 / 9809-14.

Arbeitsstelle Anzahl Arbeitszeit Ort exam. Pflegefachkräfte (m/w/d) oder Pflegehelfer (m/w/d) 8 Vollzeit oder Teilzeit Hann. Münden/Dransfeld Physiotherapeut (m/w/d) 6 Vollzeit oder Teilzeit Hann. Münden/Dransfeld Erzieher oder Sozialassistent (m/w/d) für Kindertagesstätten 6 Vollzeit oder Teilzeit Hann. Münden Helfer im Lager, Produktion, Küche, Reinigung oder Gaststätte (m/w/d) 8 Vollzeit oder Teilzeit Hann. Münden / Dransfeld/ Staufenberg, Hedemünden Medizinischer oder Zahnmedizinischer Fachangestellter (m/w/d) 4 Vollzeit oder Teilzeit Hann. Münden / Dransfeld Fahrlehrer (m/w/d) 3 Vollzeit oder Teilzeit Hann. Münden / Dransfeld Fitnesstrainer mit B- oder A-Lizenz (m/w/d) 1 Vollzeit oder Teilzeit Hann. Münden Sozialarbeiter / Sozialpädagoge (m/d/d) 3 Vollzeit oder Teilzeit Hann. Münden Zahntechniker (m/w/d) 2 Vollzeit oder Teilzeit Hann. Münden Palliativ-Care Pflegefachkraft, Sozialpädagoge als Koordinator (m/w/d) 1 Teilzeit Hann. Münden Medizinisch-technischer Radiologieassistent (m/w/d) 1 Vollzeit oder Teilzeit Hann. Münden Beikoch oder Hauswirtschafter (m/w/d) 2 Vollzeit oder Teilzeit Hann. Münden Ergotherapeut(m/w/d) 1 Vollzeit oder Teilzeit Hann. Münden Buchhalter (m/w/d) 1 Vollzeit oder Teilzeit Hann. Münden Kindergartenleiter (m/w/d) 1 Vollzeit Hann. Münden Logopäde (m/w/d) 1 Vollzeit oder Teilzeit Hann. Münden Verwaltungsangestellter - Krankenkasse, Krankenhäuser, Kliniken (m/w/d) 1 Vollzeit Hann. Münden Verwaltungsmitarbeiter oder kfm. Fachkraft (m/w/d) 1 Vollzeit oder Teilzeit Hann. Münden Pflegepädagoge (m/w/d) 1 Vollzeit oder Teilzeit Hann. Münden Rechtsanwalt (m/w/d) 1 Vollzeit oder Teilzeit Hann. Münden Textilreiniger (m/w/d) 3 Vollzeit oder Teilzeit Hann. Münden / Dransfeld Notfall- u. Rettungssanitäter (m/w/d) 3 Vollzeit oder Teilzeit Hann. Münden Rechtsanwalts- oder Versicherungsfachangestellter (m/w/d) 1 Vollzeit oder Teilzeit Dransfeld Projekt- oder Bauleiter im Tief- u. Straßenbau (m/w/d) 2 Vollzeit Hann. Münden / Scheden Empfangsmitarbeiter (Hotel) (m/w/d) 1 Vollzeit oder Teilzeit Hann. Münden Landwirt oder landwirtschaftlicher Helfer (m/w/d) 1 Teilzeit Jühnde Einzelhandelskaufmann oder Verkäufer (m/w/d) 2 Vollzeit oder Teilzeit Dransfeld/ Hann. Münden Gärtner - Garten- und Landschaftsbau oder Friedhof bzw. Gärtnerhelfer (m/w/d) 3 Vollzeit oder Teilzeit Hann. Münden/ Scheden Land- und Baumaschinenmechatroniker(m/w/d) 1 Vollzeit Hann. Münden Fachmann - Restaurants und Veranstaltungsgastronomie (m/w/d) 1 Vollzeit oder Teilzeit Hann. Münden Anlagenmechaniker- Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (m/w/d) 3 Vollzeit Hann. Münden Kraftfahrzeugmechatroniker / Personenkraftwagen (m/w/d) 3 Vollzeit oder Teilzeit Hann. Münden/ Dransfeld Maschinen- und Anlagenführer (m/w/d) 3 Vollzeit Hann. Münden / Staufenberg gelernte Handwerker wie Fliesenleger, Maler, Dachdecker, etc. (m/w/d) 6 Vollzeit Hann. Münden / Dransfeld / Staufenberg Softwareingenieur Automatisierungstechnik (m/w/d) 1 Vollzeit oder Teilzeit Hedemünden Technischer Zeichner Versorgungstechnik (m/w/d) oder andere Fachrichtung 1 Vollzeit oder Teilzeit Hann. Münden Ingenieur oder Techniker Versorgungstechnik (m/w/d) oder andere Fachrichtung 1 Vollzeit oder Teilzeit Hann. Münden Fertigungsvorbereiter, Zerspannungsmechaniker, Metallbearbeiter o.ä. (m/w/d) 5 Vollzeit oder Teilzeit Hann. Münden Fahrzeuglackierer (m/w/d) 1 Vollzeit oder Teilzeit Hann. Münden Bearbeiter Arbeitsvorbereitung / Kalkulation (w/m/d) 1 Vollzeit oder Teilzeit Hann. Münden Immobilienmakler (m/w/d) 1 Vollzeit oder Teilzeit Hann. Münden