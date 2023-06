Architekturtag in Göttingen: Präsentation von fünf Projekten

Veranstaltung

+ © Grafik/bloomimages/nh Die Außenansicht des Freigeist-Hotel Göttingen-Nordstadt: Es ist im Sartorius-Quartier zu finden. © Grafik/bloomimages/nh

Der „Tag der Architektur“ lädt auch in Göttingen Interessierte zu einem Rundgang ein. Fünft Projekte werden Besuchern vorgestellt.

Göttingen – Anlässlich des Tages der Architektur werden am Sonntag, 25. Juni, fünf Projekte in Göttingen präsentiert. Die Aktion läuft zwischen 11 und 17 Uhr.

Neben dem Kunsthaus Göttingen werden in der Uni-Stadt auch das Forum Kirche und Diakonie in der Neustadt, das Sartorius Quartier, die Kita Lütjen Steinsweg in Grone sowie der Neubau der Volksheimstätte Interessierten gezeigt. Zusammen mit den jeweiligen Bauherrn werden Architekten sowie Innen- und Landschaftsarchitekten die Besucher führen und Fragen beantworten.

Tag der Architektur: In Göttingen werden fünf Projekte vorgestellt

„Dass fünf Göttinger Projekte ausgewählt wurden, ist ein tolles Signal der Architektenkammer Niedersachsen“, unterstreicht Göttingens Stadtbaurat Frithjof Look.

„Die Veranstaltung bietet die Gelegenheit, diese fünf außergewöhnlichen Bauprojekte hautnah zu erleben. Das diesjährige Motto „Weiterbauen im Bestand“ wird mit den fünf Projekten auf verschiedene Art mit Leben gefüllt.“ Hier die Termine für die Führungen:

Kunsthaus Göttingen: Düstere Straße 7 (Treffpunkt Haupteingang), Führungen um 11 13 und 15 Uhr;

Düstere Straße 7 (Treffpunkt Haupteingang), Führungen um 11 13 und 15 Uhr; Forum Kirche und Diakonie: Neustadt 18, Führubgen um 11, 13 und 15 Uhr;

Neustadt 18, Führubgen um 11, 13 und 15 Uhr; Sartorius Quartier: Annastraße 19 (Treffpunkt Haupteingang Hotel), Führungen um 10, 12 und 14 Uhr;

Annastraße 19 (Treffpunkt Haupteingang Hotel), Führungen um 10, 12 und 14 Uhr; Kita Lütjen Steinsweg: Lütjen Steinsweg 15, Führungen um 11, 12 und 13 Uhr.

Lütjen Steinsweg 15, Führungen um 11, 12 und 13 Uhr. Volksheimstätte: Kasseler Landstraße 89, Führungen um 11, 13 und 15 Uhr. bsc

Weitere Informationen unter tag-der-architektur.de

(Bernd Schlegel)