Arschgranaten-Wettbewerb: Coole Sprünge, hohe Fontänen

Viele Zuschauer am Beckenrand im Parkbad Weende: Sie beobachteten die Sprünge der mutigen Teilnehmer und applaudierten kräftig. © Christian Vogelbein

Beim Arschgranaten-Wettbewerb siegen die Teilnehmer mit den coolsten Sprüngen und den spektakulärsten Fontänen. Viele Zuschauer lockt das an.

Göttingen – Es war wohl der graue Himmel, der am Ende dafür sorgte, dass sich nicht so viele Schwimmer in das kühle Nass des Weender Parkbads getraut hatten.

Die Arschgranaten aber, zu dem der Förderverein Freibad Weende, der Kyffhäuser Kameradschaft und die Göttinger Sport- und Freizeit GmbH bei ihrem gemeinsamen Sommerfestes eingeladen hatten, fielen zwar ins Wasser. Aber ganz anders, als es die Redewendung meint.

Wettbewerb ist Höhepunkt

Denn seit jeher ist der Wettbewerb der absolute Höhepunkt des Sommerfestes im Parkbad. Mutige Schwimmer springen aus ein, drei, fünf der zehn Metern Höhe akrobatisch und laden mit möglichst hoher Fontäne im Becken.

Der Eintritt war frei, sodass viele Zuschauer mit Staunen und Applaus vor allem den Zehn-Meter-Brett-Sprüngen zujubelten. Bewertet wurden die „Landungen“ unter anderem vom amtierenden Gänseliesel Sarah Merker und Weendes Bürgermeister Hans-Albert Ludolph.

Jüngste Teilnehmer war fünf Jahre alt

Die jüngste Teilnehmerin war gerade einmal fünf Jahre alt, und sprang mit zweimal Note zehn und einmal neun mutig vom Ein-Meter-Brett. Bewertet wurde also nicht nur die gewaltige Welle beim Landen – mit Po zuerst – sondern auch der Mut und Kür. Staunen und Begeisterung waren am Beckenrand also garantiert.

Für hohe Fontänen gab es besonders viel Beifall beim Arschgaranten-Wettbewerb. © Christian Vogelbein

Am Ende gab es Gewinner in zwei Kategorien. Bester Jugendlicher war Vincent Langbein gefolgt von Linus Kemke und Valentin Langbein. Bei den Erwachsenen sammelte Lars Rehbein mit Handstand und Salto vom Zehner die meisten Punkte, gefolgt von Frederick Zahn und Carsten Meyer. Zweitplatzierter Zahn avancierte dabei dank wechselnder Kostüme zum Publikumsliebling.

Spaß steht im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt stand aber wie in jedem Jahr der Spaß. Und den hatten alle im schönen Weender Parkbad, trotz oder gerade wegen des grauen Himmels. Am Abend wurde auch direkt weitergefeiert: Nach einer Vertikaltuchakrobatik-Show der Turner des Tuspo Weende gab es bis zum Sonnenuntergang Livemusik. (Christian Vogelbein)