Kinderbetreuung per Knopfdruck: ASC-Kita in Göttingen setzt auf Digitalisierung und Sport

Von: Kerim Eskalen

Eine wackelige Angelegenheit: (v.l.) Birgit Sterr (Ortsbürgermeisterin Grone), Frank Sickora (Sparkasse Göttingen), Jörg Schnitzerling (Vorsitzender ASC), Ines Dietze (Vorstandsvorsitzende Sparkasse Göttingen), Nils Leunig und Christiane Meinel (beide Geschäftsleitung ASC). © Kerim Eskalen

Einchecken per App und Sport an der frischen Luft: ASC-Kita im Göttinger Stadtteil Grone zeigt, wie Digitalisierung und Modernisierung funktionieren.

Göttingen – Bewegung, überdachte Spielmöglichkeiten an der frischen Luft und eine App zum Einchecken: Die ASC-Kita im Göttinger Stadtteil Grone zeigt, wie Digitalisierung und Modernisierung funktionieren.

Doch zurück zum Anfang: Im Sommer 2022 hat Göttingens größter Sportverein, der ASC seine neue Bewegungskita eröffnet. Zusammen mit der Wohnungsgenossenschaft Volksheimstätte wurde der Bau der Kita umgesetzt. Mit dieser „ASC Groner Bewegungskita+“ wollte man auf die Schwerpunkte Bewegung und Sport setzen.

Göttinger Verein ASC setzt bei Kita auf Bewegung und Digitalisierung

Für Nils Leunig, Geschäftsleiter vom ASC, geht die Betreuung der Kinder beim ASC mit Bewegung und Sport Hand in Hand: „Wir betreiben schon immer Kitas mit dem Schwerpunkt Bewegung. Deswegen lag das auch hier in der Natur der Sache.“

Zudem achtete man bei dem Bau der Kita, dass diese auch den energetischen Herausforderungen des 21. Jahrhundert gerecht werde. „Man kann sagen, die Kita ist fast vollständig energieneutral“, sagt Jörg Schnitzerling, Vorsitzender ASC Göttingen von 1846. „Das Gebäude erreicht eine reine Selbstversorgung von 60 Prozent.“ 40 Prozent der eingespeisten Energie aus dem Sommer werden dann im Winter zurückgeholt.

Insgesamt fasst die Kita Platz für bis zu 80 Kinder: „Das betrifft 30 Kinder unter drei Jahren und 50 darüber“, sagt Christiane Meinel, Geschäftsleiterin der Kinderbetreuung. Betreut werden sie von bis zu 20 Mitarbeitern. Dabei hilft ihnen besonders die Kita-Software „Leandoo“, die ihnen die Betreuung um ein Vielfaches erleichtert.

ASC Göttingen nutzt spezielle Software zur Kita-Organisation

„Die Daten und der Zustand der Kinder werden elektronisch jeden Morgen beim Einchecken erfasst“, sagt Schnitzerling. „Wenn wir umstellen, dann richtig“, erklärt der Vorstandsvorsitzende des ASC, Jörg Schnitzerling. Zudem werde festgehalten wie lange das Kind betreut wird und wer es abholt.

Doch die App kann noch mehr – denn sie dient gleichzeitig noch als Verwaltungstool und Kommunikationsschnittstelle zwischen Eltern und Betreuern. Neben Daten wie Geburtstagen und Beitragseinzügen, erfahren die Eltern täglich, was ihr Kind gemacht hat: „Die Betreuer schreiben ihre Tagesberichte in die App, so hat man über alles einen Überblick.“

Zudem bietet die App einen weiteren Vorteil: „Die Eltern können ihre Kinder ganz einfach in der App bei Krankheitsfällen abmelden und müssen nicht extra anrufen“, sagt Christiane Meinel.

Kita-Software „Leandoo“: Eltern können Kind per App krankmelden

Auf der anderen Seite können die Betreuer bei einer Krankheitswelle die Erziehungsberechtigten jederzeit per Wisch und Knopfdrücke in der App informieren, falls eine Betreuung ausfallen sollte. „Das gibt den Eltern frühzeitig Planungssicherheit“, sagt sie. Doch von all dem bekommen die Kinder wenig mit: Die feiern ihren Sieger auf einer eigenen Bobbycar-Rennstrecke, schaukeln und klettern.

Und falls die Kinder doch mal keine Lust haben zu schaukeln, können sie in die überdachte Freiluftsporthalle vom ASC. „Für die Kinder kann man hier eine Bewegungslandschaft aufbauen, sagt Meinel. Das Praktische: „Das ist ein Steckboden“, sagt Nils Leunig. „Das beschädigte Stück wird ein einfach ausgetauscht.“ (Kerim Eskalen)