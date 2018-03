Familien-Nachmittag am Göttinger MPI für Sonnensystemforschung

Das Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen: Hier können Familien den bundesweiten Astronomietag in einer speziellen Atmosphäre genießen.

Göttingen. Zum bundesweiten Astronomietag am Samstag, 24. März, von 14 bis 19 Uhr bietet das Max-Planck-Institut (MPI) für Sonnensystemforschung gemeinsam mit dem Förderkreis Planetarium Göttingen einen besonderen Informations-Nachmittag für die ganze Familie an.

Was verraten die Sterne über unser Universum? Wie lässt sich ihr Alter bestimmen? Und warum sind die acht Planeten unseres Sonnensystems so verschieden? Diesen und anderen Fragen können die Besucher im Göttinger MPI für Sonnensystemforschung nachgehen. Ein abwechslungsreiches Programm mit Vorträgen, Shows im mobilen Planetarium und einer Teleskopführung am Institut für Astrophysik der Universität Göttingen warten auf alle Interessierten. Einige der Angebote richten sich speziell an Kinder.

Mehr Informationen online: www.mps.mpg.de/astronomietag2018