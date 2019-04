Auch in den Ferien fordern hunderte Schüler in Göttingen mehr Klimaschutz 

"Fridays For Future": Auch am Freitag demonstrierten in Göttingen Hunderte für mehr Klimaschutz.

Für einen besseren Klimaschutz sind am Freitag erneut Hunderte durch Göttingen gezogen. Mit dabei waren längst nicht mehr nur Schüler.

„Die wollen doch nur die Schule schwänzen!“ – ein gängiges Vorurteil gegenüber Schülern, die freitags für mehr Klimaschutz demonstrieren. Dass das nicht stimmt, bewiesen rund 300 Schüler am Freitag während der Ferien in Göttingen.

Mit Musik und Sprechchören zogen die Demonstranten vom Bahnhof über den Wilhelmsplatz bis hin zum Neuen Rathaus. Sie forderten die Politik dazu auf, sofort den Kampf gegen den Klimawandel aufzunehmen. Eines wird dabei deutlich: Längst sind es nicht mehr nur Schüler, die sich engagieren, Alt und Jung stehen hier gemeinsam für eine Sache ein.

+ Klimawandel ist ein Fakt: Seraina, Frania und Milena engagierten sich am Freitag bei Fridays For Futre.

„Am Montag haben wir inhaltliche Forderungen an die Politik veröffentlicht, heute konnten wir in Deutschland erneut in 95 Städten ein starkes Zeichen setzen“, sagt Eli Wiedenbruch vom Göttinger „Fridays For Future“-Ableger. Mit jeder Demonstration zeige man der Politik, dass man eine Zukunft haben wolle.

Die Demonstranten fordern eine CO2-Steuer

Damit die Klima-Ziele erreicht werden, fordert „Fridays For Future“ bis Ende 2019 unter anderem das Ende der Subventionen für fossile Energieträger, das Abschalten von einem Viertel der Kohlemeiler und eine CO2-Steuer auf alle Treibhausgasemmissionen.

Dabei ist den Demonstranten bewusst, dass die Forderungen ambitioniert sind. Aber wenn nicht jetzt gehandelt würde, würde das Ziel des Pariser Abkommens, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken, nicht erreicht werden.

Dementsprechend glücklich waren die Organisatoren über die Beteiligung in den Ferien: „Unsere Hoffnungen haben sich erfüllt. Trotz Schulferien sind viele engagierte Menschen gekommen. Viele haben auch die Chance genutzt und sind das erste Mal auf unsere Demo gekommen“, sagt Hannes Kramer von Friday For Future.

Protest gegen das Logistikgebiet bei Neu-Eichenberg

Seit Wochen gehen junge Menschen weltweit freitags für den Klimaschutz auf die Straße, anstatt die Schule oder die Universität zu besuchen. Vorbild ist die 16-jährige Greta Thunberg, die mit einem mehrwöchigen Schulstreik internationale Aufmerksamkeit erlangte.

Die nächste „Fridays for Future“-Kundgebung in Göttingen findet am Freitag, 26. April, ab 13 Uhr am Bahnhof statt. Anschließend ist eine Zugreise zur Demonstration in Neu-Eichenberg (Werra-Meißner-Kreis) geplant.

Dort protestieren die Teilnehmer gemeinsam mit der dortigen Bürgerinitiative gegen das geplante Logistikgebiet bei Hebenshausen/Neu-Eichenberg.