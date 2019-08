Auf Entdeckungstour durch Göttingen beim Stadtführungsfestival 

Die Stadt Göttingen lässt beim neunten Stadtführungsfestival sechs Wochen lang hinter ungeahnte Kulissen blicken.

Unter dem Motto „Göttinger Entdeckungstouren“ veranstaltet die Touristinformation vom 16. August bis 28. September wieder das Stadtfürungsfestival. Bei unterschiedlichen Rundgängen können Interessierte mehr über die Geschichte Göttingens erfahren. Dabei öffnen sich laut Mitteilung der Touristinformation auch Türen, die für die Öffentlichkeit sonst verschlossen bleiben.

Wie beispielsweise das Trainingszentrum der Basketball-Profis der BG, die Wassergewinnungsanlage Springmühle, die Berufsfeuerwehr, die Heilsarmee und das neue Quartier des Jungen Theaters.

Am kommenden Samstag, 18. August, gibt es einen geführten Stadtrundgang unter dem Motto „Kunst in der Stadt“. Unter freiem Himmel begegnet man in Göttingen verschiedenen Kunstwerken auf Schritt und Tritt. Neben Informationen zu den Künstlern werden diese Werke unter neuen Blickwinkeln betrachtet. Treffen ist um 14 Uhr vor der Tourist-Information am Alten Rathaus.

Die Bandbreite der unterschiedlichen Themen reicht von kostümierten Rundgängen bis hin zu Stadtführungen per Fahrrad.

Programmflyer und Tickets sind bei der Tourist-Information am Alten Rathaus erhältlich. Weitere Infos gibt es hier.