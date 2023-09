Great Barrier Run in Göttingen: Auf in den Schlamm und ins Wasser

Von: Thomas Kopietz

Teamsport-Event Great Barrier Run 2023 in Göttingen: Hilfe gibt es gegenseitig, um aus im Schlammloch herauszukommen. © Tom Hennigs

Ein Mega-Sportevent läuft am Samstag bis in den späten Nachmittag auf dem Uni-Sportgelände in Göttingen. Auch Zuschauen lohnt sich.

Göttingen – Fantastische Sportfeststimmung herrscht seit 9 Uhr auf dem Uni-Sportgelände am Sprangerweg: Dort laufen klatschnasse und mit Schlamm beschmierte Menschen über den Parcours des Great Barrier Run (GBR). Etwa 4500 Starterinnen und Starter und noch einmal so viele Besucher werden erwartet.

Kinder eröffnen den Great Barrier Run in Göttingen

Zunächst gingen die Kinder an den Start - begleitet natürlich von Eltern und oft in Gruppe. Ein Riesenspaß: Wann darf man sich einfach mal in den Matsch werfen, durch Mud-Löcher hindurchlaufen, ausrutschen und wieder aufstehen, auf riesigen Planen den Hang hinunterrutschen?

Und das Wetter spielt mit: Die Regenfälle der Vortage sorgten für ein natürliches Anfeuchten der Strecke, wie Organisator Nico Karasch schilderte. Sein Team hat übrigens in diesem Jahr auch ein paar neue Hindernisse platziert. „Es soll ja nicht langweilig werden.“

Schnell waren 1000 Läuferinnen und Läufer auf der Strecke

Der war auch schon ganz früh, ganz zufrieden, hob um 10:30 Uhr den Daumen und frohlockte: „Wir haben schon fast 1000 über die Strecke bekommen.“

Danach gingen die Erwachsenen über die Hindernisse und mussten sechs Kilometer zurücklegen. Diese Läufe, wie auch über die Langstrecke von 12 Kilometern mit 31 Hindernissen, laufen noch bis in den späten Nachmittag.

Peppige Musik, Pommes und Getränke beim Great Barrier Run

Nebenbei gibt es viel Musik und natürlich ist auch für Getränke und Speisen gesorgt. Davon profitieren nicht nur die Kinder, die sich nach dem Lauf natürlich eine Pommes genehmigen, sondern auch viele der Besucher. So wollen auch viele Großeltern, Freunde und einfach nur Spaziergänger dabeisein – und von der herausragenden, besonderen Stimmung beim GBR auf dem Uni-Sportgelände teilhaben.

Dauerstress haben übrigens die beiden Moderatoren: Das eingespielte Duo Jan Fragel und Nils Leunig jedenfalls wurde nicht müde die Teilnehmerinnen und Teilnehmergruppen vorzustellen und auch ein paar Anekdoten zu erzählen. „Nur noch fünf Stunden“, meldeten sie gegen 11.30 Uhr... (Thomas Kopietz)

Warmmacherinnen: Die fitten Hannah (vorne) und Melissa übernehmen während des gesamten Tages die Aufwärmarbeit mit den Starterinnen und Startern. © Thomas Kopietz