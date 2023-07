Sachbeschädigung: Aufkleber auf SUV kündigt platten Reifen an - Staatsschutz ermittelt

Von: Melanie Zimmermann

Unbekannte beklebten mehrere SUV in Göttingen mit Aufklebern. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand / dpa

Unbekannte bekleben in Göttingen mehrere SUV mit Aufklebern. Bei einem Fahrzeug wird die Luft aus dem Reifen gelassen. Der Staatsschutz ermittelt.

Göttingen – In der vergangenen Woche haben Unbekannte aus dem Hinterreifen eines in der Hugo-Junkers-Straße in Göttingen geparkten Volvo XC 60 mutmaßlich absichtlich die Luft abgelassen.

Aufgrund der festgestellten Gesamtumstände werden die Täter nach derzeitigem Stand in den Reihen von Klimaaktivisten vermutet. Das Staatsschutzkommissariat hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet.

Luft aus Reifen eines SUV gelassen: Polizei Göttingen vermutet Klimaaktivisten als mutmaßliche Täter

Der Nutzer eines Firmenwagens entdeckte am Samstagmittag, 1. Juli, zunächst unter den Scheibenwischern der Front- und Heckscheibe Zettel mit den Worten „Zum Schutz des Klimas ist dieses Fahrzeug vorübergehend außer Betrieb gesetzt. Überprüfen Sie bitte Ihre Reifen“.

Als er dieser schriftlichen Aufforderung nachkam, bemerkte er tatsächlich einen platten Hinterreifen an seinem Wagen. Angesichts des Inhaltes dieser Botschaft geht die Polizei Göttingen von einer politischen Motivation für das Handeln aus.

Aufkleber auf SUV in Göttingen „zum Schutz des Klimas“: Staatsschutz nimmt Ermittlungen auf

Damit aber noch nicht genug: Die Motorhauben zweier weiterer SUV, die in der benachbarten Schillerstraße geparkt waren, wurden ebenfalls mit Aufklebern beklabt. Auf diesen war zu lesen: „Der Lack ist ab! SUV’s sind nicht mehr zeitgemäß“.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115 entgegen. (mzi)