Auftakt zum Göttinger Kultursommer: Ovationen für Katja Riemann

Göttingen – Es ist ein Abend, der Gänsehaut macht. Im Deutschen Theater in Göttingen hat die Schauspielerin Katja Riemann mit „Das Märchen vom letzten Gedanken“ ihren Abend gegen das Vergessen gezeigt und stehende Ovationen dafür geerntet.

Zum Thema Völkermord bringt Katja Riemann den Musiker Kurt Weill mit dem bedeutenden deutschen und jüdischen Schriftsteller, Edgar Hilsenrath, zusammen. Sein Epos „Das Märchen vom letzten Gedanken“ erzählt vom Genozid an den Armeniern 1915/16 und wurde mit vielen Preisen ausgezeichnet.

Ergreifende Geschichte

Riemann erzählt die ergreifende Geschichte des Armeniers Wartan Khatisian nach. 1915 wurde sein Sohn Thovma auf der Landstraße geboren. Die Türken hatten die Armenier vertrieben, in einem Straßengraben kam die Mutter nieder und ließ den Säugling einfach liegen. Eine Türkin, bezeichnend mit dem Namen Maria, fand ihn und zog den Jungen auf. Kurz vor seinem Tod verfolgt der Mann das Leben seines Vaters, der den Völkermord an den Armeniern zu der Zeit von Thovmas Geburt überlebte und dann, 1943 in Polen, verhaftet und nach Auschwitz deportiert wurde. Dort wurde er grausam umgebracht.

Kurzer Film

In einem kurzen Film wird gezeigt, wie Thovma mit einem Archivar spricht, der ihm über seinen Vater erzählt. Wie andere Rollen hat die Schauspielerin Jasmin Tabatabai die Figur des Archivars übernommen. Zwar tragen Rieman und Tabatabai keine Männerkostüme, sind keinesfalls wie Männer geschminkt. Doch für die Zuschauer sind sie klar als eben die, die sie gerade spielen, zu erkennen.

Das geht unter die Haut

Unter die Haut geht das Verhör, in dem Wartan Khatisians Geständnis erpresst wird. Der türkische „Ermittler“ sagt Wartan, dass seine Frau verhaftet worden sei. Wenn er gestehe, ließen sie sie wieder frei, wenn nicht, werde der ungeborene Sohn getötet. In dem Verhör hat Katja Riemann beide Rollen übernommen. Sie sitzt am Tisch, blickt in die Kamera, die sie vorher selbst aufgebaut hat, ihr Gesicht hinter ihr eindringlich vergrößert auf der Leinwand, spricht sie beide Figuren. Für die Zuschauer bleibt nicht das Quäntchen eines Zweifels, wer von beiden gerade spricht.

Melodien von Kurt Weill

Alles zeigt die Schauspielerin mit wenig Aufwand. Oft sitzt sie am Tisch, mal spricht sie aus dem Off, dann ist eine Szene im Film festgehalten. Mit Improvisationen über Melodien von Kurt Weill – aus der Dreigroschenoper zum Beispiel – und anderen unterstreicht der französische Pianist Guillaume de Chassy an dem Abend mit viel Gefühl die Stimmung. Wie ein Zwiegespräch wirkt das Zusammenspiel zwischen Guillaume de Cassy und Riemann auf der Kalimba. Mit erst nachdenklichem, dann tosendem Beifall endete der Abend über den Massenmord an den Armeniern. Durch die erdrückende Geschichte von Wartan wird der armenische Völkermord mit dem Holocaust verwoben und zeigt auf den immer wiederkehrenden Wahnsinn der Geschichte. Ein großer Abend.