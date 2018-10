Auftritt in der Stadthalle: Torsten Sträter nimmt den Alltag aufs Korn

Göttingen. Mit seinem Programm „Es ist nie zu spät, unpünktlich zu sein“ begeisterte und Kabarettist, Satiriker und Slam-Poet Torsten Sträter die rund 1000 Besucher in der nahezu ausverkauften Göttinger Lokhalle.

„Kommen wir zum ersten Text.“ Als Torsten Sträter nach knapp einer Stunde (und damit unmittelbar vor der Pause) diesen Satz spricht, klopfen sich viele der schon jetzt restlos begeisterten Zuhörer wieder einmal vor Lachen auf die Schenkel. Bis hierhin hat der Mann mit der unverwechselbaren Mütze frei improvisiert, sich von einem Thema zum nächsten gehangelt und dabei die hohe Kunst des Abschweifens förmlich auf die Spitze getrieben.

Nein, so wie ihn der Fernsehzuschauer aus Sendungen wie „Nuhr im Ersten“ oder „Extra 3“ kennt, ist Sträter heute nicht. Anstatt von seinem Tablett seine virtuos formulierten Alltagsgeschichten vorzulesen, die ihm in den vergangenen Jahren zu immer größerer Beliebtheit verhalfen, plaudert er einfach drauflos.

Es geht um Probleme mit der neumodischen Technik, um pubertierende Jungen, seine letzte Prostata-Untersuchung und um Gesundheit im Allgemeinen. „Mein Arzt hat gesagt, Sitzen ist das neue Rauchen“, sagt Sträter. „Na super, ich rauche im Sitzen. Was ist das jetzt? Die neue Beulenpest?“ Er erzählt von seine Anreise nach Göttingen, bei der ihm ein Schild auffiel. „Hier Pferdeboxen stand da drauf“, so Sträter. „Ich finde Hundekämpfe schon abartig, aber Pferdeboxen...“

„Das Ganze hat schon einen roten Faden, aber der erschließt sich ihnen erst nächsten Mittwoch“, sagt Sträter zwischendurch mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Genau damit scheint er den Nerv des Publikums zu treffen. Auch wenn sein Vortrag nämlich so ganz und gar nicht strukturiert wirkt, schafft er es tatsächlich immer wieder, jeden Erzählstrang zu Ende zu führen und von einem erzählerischen Nebenast gekonnt zum nächsten zu springen, ohne dabei abzustürzen. Immer wieder flirtet und plaudert Sträter mit seinem Publikum.

Nur dem politischen Kabarett bleibt er an diesem Abend weitestgehend fern. „Weil Politik sowieso nur Kokolores ist.“ Er verstehe die heutige Regierungsform schon gar nicht mehr. „Ist das die stabile Seitenlage oder was?“

Viele Pointen

Viele Besucher dürften sich am Samstag gefragt haben, wie ein einzelner Mensch es schaffen kann, in nahezu jedem Satz eine Pointe zu platzieren? Selten hat man so viel und so heftig lachen müssen, dass einem sowohl der Bauch als auch das Gesicht wehtut. Wie schön, dass es so etwas noch gibt!