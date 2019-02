Ausbildung erfolgreich in Göttingen beendet: Neue Fachkräfte für Funktionsdiagnostik

Göttingen – Nach drei Jahren an der UMG-Bildungsakademie feiern 13 Schüler den erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung zu Medizinisch-Technischen Assistenten (MTA) für Funktionsdiagnostik.

Alle haben bereits eine Arbeitsstelle in Aussicht, informiert die UMG. Vier Schüler wurden durch ihren Ausbildungsbetrieb übernommen. Besonders konnte sich Klara-Mia Garben aus Göttingen freuen: Mit einem Notendurchschnitt von 1,0 ist sie Jahrgangsbeste. Damit gehört sie zu den besten Absolventen des Ausbildungsgangs in Niedersachsen, gratulierte ein Vertreter der Schulbehörde bei der Zeugnisübergabe.

Die Absolventen sind Faheem Abdul Saboor, Luise Block-Gruppe, Mareike Brüning, Niklas Busse, Laura Döll, Klara-Mia Garben, Volkan Özdemir, Fabian Philipp, Susanna Pujanek, Lena Rosenthal, Julia Siller, Karina Sosanski und Carolin Stoltenberg.

Die Ausbildung zur MTA für Funktionsdiagnostik umfasst 1490 Stunden in Theorie und Praxis sowie 2120 Stunden Praktikum. Letzteres absolvieren Schüler der UMG in den Bereichen Kardiologie, Neurologie, Pneumologie und Hals-Nasen-Ohrenheilkunde. In diesen Bereichen können sie später arbeiten.

Mitte Oktober beginnt ein neuer Ausbildungsjahrgang. Von den jährlich 15 Ausbildungsplätzen an der UMG sind 2019 noch Stellen frei. Bewerbungen sind ganzjährig bis Ende September möglich. kim