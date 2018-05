Sie helfen Schwerkranken: Göttingen hat 21 neue Hospizhelferinnen

Göttingen. Im Hospiz an der Lutter in Göttingen ist ein Ausbildungskurs für Hospizhelferinnen beendet worden: 21 Ehrenamtliche haben ihn absolviert.

Sie möchten Gutes tun: 21 neue Hospizbegleiter unterstützen ab sofort ehrenamtlich das ambulante Hospiz an der Lutter in Göttingen. Kürzlich hatten sie den Abschluss ihrer neunmonatigen Ausbildung gefeiert.

In einem Befähigungskurs wurden die Ehrenamtlichen auf die Begleitung vorbereitet. So wurden die Freiwilligen im Alter von 27 bis 76 Jahren dafür ausgebildet, sterbende Menschen oder ihre Angehörigen zu begleiten, sie im Alltag zu unterstützen, zu trösten oder einfach für sie da zu sein. Meist werden die Begleiter im häuslichen Umfeld der Erkrankten, in Pflegeeinrichtungen, im Hospiz sowie in Krankenhäusern eingesetzt.

Seit mehr als einem Vierteljahrhundert begleitet das ambulante Hospiz an der Lutter mit mehr als 80 ehrenamtlichen Mitarbeitern Schwerstkranke und Sterbende sowie Angehörige in Göttingen und Umgebung. Für Betroffene ist diese Unterstützung kostenfrei. Die Deckung der Kosten erfolgt zu einem großen Teil durch Spenden.

Ab August gibt es einen weiteren Kurs, um zusätzliche Helfer auszubilden.

Informationen und Anmeldung bei Hospiz-Leiterin Manuela Brandt-Durlach unter Tel.: 05 51/50 34 38 21 (E-Mail: ambulantes-hospiz@hospiz-goettingen.de)