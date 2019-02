Ausstellung in Göttinger Schule: Mathe leichter begreifen lernen

Die Wanderausstellung „Mathematik zum Anfassen“ gastiert noch bis Freitag, 15. Februar in der Göttinger Georg-Christoph-Lichtenberg-Gesamtschule (IGS Geismar). An 19 Stationen können Schulklassen südniedersächsischer Gymnasien Phänomene der Mathematik selbst erkunden.

Der Besuch der Ausstellung ist für Schulklassen kostenfrei. Konzipiert wurde sie vom Mathematikum in Gießen um Direktor Dr. Albrecht Beutelspacher, der die Ausstellung in dieser Woche auch eröffnete. Am Donnerstagnachmittag, 14. Februar, ist die Ausstellung für die Öffentlichkeit zugänglich.

Jedes der 19 Exponate soll ein mathematisches Phänomen erfahrbar machen. Ergänzt wird die Ausstellung in Göttingen um die Gelegenheit, sich mit Botschaftern des MINT-Bereichs der Uni Göttingen oder der HAWK zu sprechen und über deren Weg in diesem Berufszweig zu diskutieren. MINT steht für die Fächer aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik.

„Die biografische Nähe der Botschafter zu den Schülerinnen und Schülern, die sich gerade in der Berufsorientierung befinden, sorgt für Glaubwürdigkeit. Dieses System haben wir an einigen Schulen in der Region erfolgreich erprobt“, sagt Ilka Petersmann. Sie leitet das „Regionale Berufswahlnetzwerk Sekundarstufe II“ der Beschäftigungsförderung Göttingen (BFGoe). Das Modellprojekt arbeitete in den vergangenen drei Jahren daran, die Berufs- und Studienorientierung an Schulen mit gymnasialer Oberstufe und berufsbildenden Schulen in Göttingen und Südniedersachsen zu verbessern. Die Ausstellung bildet den Abschluss des Projekts und wird in Kooperation mit dem Institut für Bildung und Erziehung gezeigt. ana

Anmeldung:Schulklassen können sich über Doodle anmelden. Weitere Infos gibt es hier.