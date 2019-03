"Australian Pink Floyd" waren in der Lokhalle nah am Original

Göttingen – Nunmehr 31 Jahre besteht die Formation „Australian Pink Floyd“, die in diesem Jahr mit ihrer zwölften Produktion unter dem Titel „All that you love“ auch durch Deutschland tourt. Das zweite Mal machten die „Aussie Floyds“, wie sie sich auch selbst liebevoll nennen, Station in der Lokhalle.

Wie beim ersten Mal vor zwei Jahren benötigte das Publikum eine gewisse Anlaufzeit, um sich „warmzulaufen“. 1300 Floyd-Fans zwischen 30 bis 75 Jahren ließen sich einmal mehr von einer gigantischen Lasershow einfangen. Die Band ist musikalisch sehr nahe am Original der Pink Floyd, die als erste Band extrem Synthesizer als ihr prägendes Instrument einsetzte und damit häufig auch experimentierte. „Kurz“ konnten sie so gut wie nie, kaum ein Song, der unter die Zehn-Minuten-Grenze fiel.

Das nehmen die „Aussie Floyds“ zum Anlass, höchstselbst zu experimentieren. Gleichwohl ist ihnen wichtig, dass die Sozialkritik, die den Texten des Originals immer auch ein Anliegen war, ebenfalls hervorzuheben, indem sie bei ihrem Song „Brain damage – dort kommt die Zeile „I’ll see you on the dark side of the moon“ – auf der überdimensionalen Videoleinwand Konterfeis und Bilder von Donald Trump, Marie le Pen, Theresa May oder auch dem holländischen Rechtsaußen Geert Wilders laufen lassen.

So wie sich niemand darüber mokieren würde, dass heutzutage Orchester Konzerte von Beethoven, Mozart oder Händel originalgetreu intonieren, so dürfte es auch den Aussies erlaubt sein, Pink Floyd-Songs dermaßen exakt nachzuspielen, dass der Zuhörer das Gefühl hat, das Original stände auf der Bühne.

Die Band um Sänger Chris Barnes, Bassist und Sänger Ricky Howard, Gitarrist Steve Mac (mit exzellenten Soloparts), Paul Bonney (Gitarre) und Keyboarder Jason Sawford, dazu ein Background-Chor, bestehend aus drei Frauen, hat einmal mehr eine Überraschung parat: Beim Song „Great gig in the Sky“ tritt Lorelei McBroom auf die Bühne und singt das Vocalsolo äußerst präzise.

Naturgemäß dürfen Stücke wie „Money“ oder auch „Time“ und „Shine on you crazy diamond“ und auch „Another brick in the wall“, bei dem eine überlebensgroße Lehrerpuppe auf der Bühne tanzt, nicht fehlen. Weniger bekannte Songs wie „When you’re in“ oder auch „See Emily play“ kamen beim Publikum ebenfalls gut an. Bei der Zugabe „Comfortably numb“ verabschiedete das fachkundige Publikum die „Aussie Floyds“ mit stehenden Ovationen.

Ein Ärgernis an diesem ansonsten sehr gelungenen Abend gab es dennoch: Die Zuhörer, die sich ein Getränk genehmingen wollten, mussten Geduld aufbringen. Der Caterer hatte einen Getränkestand im Foyer mit gerade mal einem Zapfhahn aufgestellt. In der Pause wurde dieser unzumutbare Service zumindest mit einem weiteren Zapfhahn korrigiert.