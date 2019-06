Auszeichnung für Göttinger Doktorandin: Keine erklärt schneller als Claudia Schmidt

Die Göttinger Doktorandin Claudia Schmidt hat den internationalen Wissenschaftswettbewerb „Three-Minute-Thesis Competition“ (3MT) der Coimbra-Gruppe gewonnen. Mit ihrem Kurzvortrag „Das Recycling-System unserer Zellen“ setzte sie sich im Finale in Krakau (Polen) gegen die internationale Konkurrenz durch.

In ihrem Vortrag auf der Coimbra-Jahrestagung verglich sie auf anschauliche Weise Aufräum- und Entsorgungsaufgaben in der Zelle mit dem wöchentlichen Hausputz, wie die Universitätsmedizin Göttingen am Donnerstag mitteilte.

„Wir sind sehr stolz und freuen uns, dass es Claudia Schmidt mit diesem Vortrag gelang, den 1. Platz zu erlangen und damit eine Anerkennung für ihre Doktorarbeit und die Präsentation zu erhalten“, sagt Prof. Dr. Hiltraud Casper-Hehne, Vizepräsidentin für Internationales der Universität Göttingen.

Schmidt promoviert am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in der Forschungsgruppe „Membranproteinbiochemie“ von Dr. Alexander Stein. Sie gehört der Graduiertenschule GAUSS der Universität Göttingen an. In ihrer Promotion untersucht Schmidt, wie eine Zelle zwischen neuen und verbrauchten Molekülen unterscheiden kann und wie die Entsorgung verbrauchter Moleküle funktioniert.

Die Coimbra-Gruppe ist ein Netzwerk führender europäischer Hochschulen. Sie veranstaltete den Kurzvortrags-Wettbewerb zum dritten Mal. Dabei müssen die Teilnehmer forschungsrelevante Themen innerhalb von drei Minuten so aufbereiten, dass Zuhörer dem Vortrag ohne Vorwissen folgen können.

19 der 39 Mitgliedsuniversitäten der Coimbra-Gruppe hatten Promovierende für den Wettkampf nominiert. Nach einem Auswahlverfahren, bei dem alle teilnehmenden Universitäten abstimmen durften, wurden drei Kandidaten für das Finale ausgewählt und nach Krakau eingeladen.

Die Präsentation aus dem Auswahlverfahren ist im Internet zu finden: uni-goettingen.de/de/605276.html