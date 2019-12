Auszeichnung für SPD-Urgestein Inge Wettig-Danielmeier

Mit einem Festakt im Saal des Alten Rathauses wurde Inge Wettig-Danielmeier für 60 Jahre Mitgliedschaft in der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD) geehrt.

Rund 100 Gäste waren gekommen, um der 83-Jährigen die ehre zu erweisen und mit ihr zusammen dieses stolze Jubiläum zu feiern. Zunächst war es Dr. Andrea Bindig, die stellvertretende Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Göttingen Ost, die das Lebenswerk Wettig-Danielmeiers würdigte. „Du bist zwar nicht in Göttingen in die Partei eingetreten, bist aber seit 54 Jahren in unserem Ortsverein und hast hier auch deine politische Heimat“, sagte Bindig an die Jubilarin gewandt. 1936 in Heilbronn geboren, besuchte Inge-Wettig Danielmeier die Mittelschule in Einbeck, anschließend die Höhere Handelsschule in Göttingen und absolvierte eine Ausbildung zur Auslandskorrespondentin und Dolmetscherin für Englisch und Spanisch. 1960 holte sie ihr Abitur nach und absolvierte ein Studium der Sozialwissenschaften, das sie 1966 als Diplom-Sozialwirtin in Göttingen beendete, wo sie dann als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Arbeits- und Sozialrecht und später am Seminar für die Wissenschaft von der Politik der Universität Göttingen arbeitete.

1959 in die SPD eingetreten, gehörte Inge Wettig-Danielmeier von 1968 bis 1973 dem Kreistag des Landkreises Göttingen und von 1972 bis 1990 dem niedersächsischen Landtag an. Neben der Bildungspolitik kämpfte Wettig-Danielmeier stets auch für die Gleichstellung von Frauen. „Für Inge stand dabei aber immer ihr Wahlkreis im Mittelpunkt“, lobte Andrea Bindig. Von 1990 bis 2005 war Wettig-Danielmeier dann Mitglied des Deutschen Bundestages, gehörte von 1982 bis 2007 dem Parteivorstand an und war von 1991 bis 2007 Bundesschatzmeisterin der SPD. Von 1981 bis 1992 war sie Bundesvorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF) und von 1982 bis 1992 auch Vorsitzende der Kommission für Bildungspolitik beim SPD-Parteivorstand. „Das ist eine äußerst beachtliche Lebensleistung“, lobte Bindig und dankte der Jubilarin für ihren „nimmermüden Einsatz, ihre Kreativität und ihr Durchsetzungsvermögen“.

„Inge Wettig-Danielmeier hat sich nie angepasst und sich den Regeln unterworfen“, zollte auch Dr. Matthias Miersch, stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion und Vorsitzender des SPD-Bezirks Hannover, der 83-Jährigen seinen Respekt. „Du hast dich vielmehr inhaltlich positioniert und immer die eigene Meinung vertreten.“ Niemand habe ihr in wissenschaftspolitischen Fragen etwas vorgemacht, wodurch sie sich Respekt erarbeitet habe. Sowohl für die Bildungspolitik als auch für die Frauenpolitik des Landes sei Inge Wettig-Danielmeier „von herausragender Bedeutung“ gewesen. „Auch deshalb ist es mir eine große Freude, Dich heute hier ehren zu dürfen“, sagte Miersch unter dem tosenden Applaus der Anwesenden.