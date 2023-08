Auszeit nehmen: Wasserwandertag für Paddler auf der Leine

Von: Ute Lawrenz

Die Paddel-Gruppe auf der Leine: Für die Teilnehmenden der Wasserwanderung des SSB Göttingen starteten am Kiessee. Es ging bis Künigsbühl. © Ute Lawrenz

Eine Auszeit auf dem Wasser hat der Stadtsportbund (SSB) Göttingen 22 Paddlern oder solchen, die es werden wollen, bei schönem Sommerwetter geschenkt.

Göttingen – Vom Kiessee bis Königsbühl verlief die Route auf der Leine. Nach fünf Stunden inklusive Einführung sowie Transport von Autos, Menschen und Booten zeigten sich alle sehr zufrieden. HNA-Mitarbeiterin Ute Lawrenz war mit dabei.

Am Bootshaus der Stadt Göttingen am Kiessee begrüßt Lucas Wilke vom Stadtsportbund die Gruppe. Mit Helfer Felix Schacht betreut er die Gruppe. Zunächst müssen zwei Kleinbusse mit Anhängern für die Boote und drei Autos zum Zielort der Bootstour gefahren werden. Die Dinge, die die Paddler beim Ausstieg brauchen, müssen sie in die Busse bringen. Doch Wechselkleidung könnte gefragt sein. Denn wer auf dem Wasser unterwegs ist, sollte auf ein unfreiwilliges Bad gefasst sein.

Bootfahren ist kein Hexenwerk

„Ab jetzt beginnt der spaßige Teil“, leitet Wilke zur Belegung der Boote über. Schnell finden sich Dreier- bis Fünfer-Gruppen für die unterschiedlich großen Kanadier. Es gibt Paare, die lieber Kajak fahren wollen. Die Jugendlichen Sophie und Sarah entscheiden sich für den Alleingang im Kajak. Ich lande im Kanadier mit Betreuer Felix – in der Gruppe ist gleich das Du eingeführt – und ich bin froh, Erfahrung im Boot zu haben.

Nun erklärt Lucas, wie wir effektiv paddeln – „erst aus dem Oberkörper und dann mit den Armen“ –, ohne das Boot unter Wasser zu setzen. Da hilft eine Drehung um 90 Grad, damit das Paddel wie ein Messer aus dem Wasser gleitet. Wer hinten sitzt, muss lenken – auch da hilft Wissen: Drückt man das Paddel weg vom Boot, dreht sich die Spitze in Richtung des Paddels.

Wer das Paddel ranzieht ans Boot, drückt die Spitze in die andere Richtung. „Es ist kein Hexenwerk“, sagt Lukas. „Ihr schafft das alle.“ Felix ergänzt: „Wenn ihr in den Booten kommuniziert, solltet ihr eigentlich nicht umkippen.“ Dann gehts zum Üben auf den Kiessee.

Ausflug mitten durch die Natur Göttingens

Wie im Nu vergeht die Zeit, schon bald heißt es Umsetzen auf die Leine. Autofahrern bietet sich ein ungewöhnliches Bild, als viele Bootsträger den Sandweg überqueren. Nach 15 Minuten ist es geschafft. Alle Boote mit Besatzung schwimmen auf der Leine. Und wie in jeder gut geführten Gruppe, ist Lucas vorn und zeigt den Weg, Felix hinten passt auf, dass jeder mitkommt.

Es geht auf eine Reise durch Göttingen, von der auch alte Göttinger überrascht sind: Diese Perspektive kannten sie noch nicht. Nicht immer ist gleich klar, wo wir uns befinden. Immer wieder gibt es Fixpunkte, die helfen, so das OHG, die Autobahnbrücke.

Doch irgendwie sind diese Punkte nicht wichtig angesichts des wilden Uferbewuchses, vieler Schmetterlinge und bunt schillernder Libellen. Hier werden die Renaturierungsmaßnahmen mit frischgepflanzten Bäumen – mehrere davon zu unserem Ärger anscheinend mutwillig abgebrochen – und Veränderung des geraden Flusslaufs sichtbar. Ich fühle mich fernab vom Stadtgewimmel.

Mittendrin statt nur dabei: HNA-Mitarbeiterin Ute Lawrenz mit Helfer Felix Schacht auf dem Kiessee. © Ute Lawrenz

Wie gesagt: Wer auf dem Wasser unterwegs ist, muss auch auf ein Bad gefasst sein. So auch bei dieser Wandertour. Zwar waren die Schwalle meist undramatisch. Nur der letzte war schwierig anzufahren und brachte zwei Kanadier in die Seitenlage, so dass sie vollliefen und die Mannschaft aussteigen musste. Doch mit der Erfahrung von Lucas und Felix und vereinter Kraftanstrengung war bald wieder klar Schiff, die Gruppe konnte weiter.

Kenterungen sind eher die Ausnahme

Laut Lucas war die dritte Leinewanderung in diesem Jahr in dieser Hinsicht ungewöhnlich „mit zwei Kenterungen mehr als normal“, - in der Regel gebe es eine. Dazu kam noch die geschilderte Panne, die im Fachjargon nicht als Kenterung gilt. Das Gute: Keiner ist zu Schaden gekommen. So war der Unterhaltungswert nicht zu unterschätzen.

„Es war anstrengend, aber schön“, sagt Linda Huhnold am Königsbühl und spricht damit wohl allen, die dabei waren, aus der Seele. Viele haben sicher nicht das letzte Mal gepaddelt. Doch auf die nächste Leinewanderung müssen die, die nun auch Lust haben, aufs nächste Jahr warten. (Ute Lawrenz)