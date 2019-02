Auto landet in Bank in Adelebsen: Seniorin verwechselte wohl Gas und Bremse 

Verletzt wurde niemand

Kurioser Unfall in Adelebsen bei Göttingen: Eine Seniorin fuhr mit ihrem Auto am Donnerstagmorgen in eine Bankfiliale in Adelebsen. Sie hatte wohl Gas und Bremse verwechselt.