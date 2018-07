Auto in Göttingen beschädigt: Polizei bittet um Hinweise

Göttingen. Ein unbekannter Taxifahrer soll am Dienstagabend gegen 22.45 Uhr im Brauweg gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto geprallt und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt haben.

Wie die Polizei mitteilt, haben Zeugen beobachtet, wie das Fahrzeug von der Breymannstraße einbog und wenig später im Vorbeifahren gegen einen VW fuhr. Nach dem Zusammenstoß soll der Taxifahrer noch mehrere Anläufe unternommen haben, den Gang einzulegen, bevor er in Richtung Rosdorfer Weg davonfuhr.

An dem beschädigten VW entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Auch das unbekannte Taxi muss an der Fahrerseite beschädigt sein. Es soll sich bei hm um ein gelbes Fahrzeug (ähnlich eines VW Caddy) mit GÖ-Kennzeichen gehandelt haben. (lhn)

• Hinweise an die Polizei unter Telefonnummer: 0551/4912115