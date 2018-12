Autobahn 38 zwischen Friedland und Heidkopftunnel ab Freitag voll gesperrt

Friedland. Ab Freitag, 7. Dezember, um 8 Uhr wird die Autobahn 38 zwischen der Anschlussstelle Friedland und dem Heidkopftunnel in Fahrtrichtung Nordhausen voll gesperrt.

Wie die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Bad Gandersheim mitteilte, soll die Sperrung voraussichtlich am Sonntag, 9. Dezember, um 17 Uhr wieder aufgehoben werden. Grund sind Instandsetzungsarbeiten an der Fahrbahn. Während der Vollsperrung kann die Umleitungsstrecke U 85 (B 27 und B 80 in Richtung Anschlussstelle Arenshausen) genutzt werden. Witterungsbedingte Verzögerungen können nicht ausgeschlossen werden.

Rubriklistenbild: © Bernd Wüstneck/dpa