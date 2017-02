Autofahrer mit 2,68 Promille auf B27 unterwegs

Göttingen. Ein offensichtlich alkoholisierter Fahrer fuhr am Sonntag mit seinem BMW Schlangenlinien auf der Bundesstraße 27 aus Ebergötzen in Richtung Göttingen.

Ein aufmerksamer Zeuge informierte die Polizei, da der vor ihm fahrende Wagen bereits einige Male in den Gegenverkehr kam. In Göttingen konnte der Wagen des 62-Jährigen aus Bad Lauterberg von der Polizei gestoppt werden. Bei der Kontrolle nahmen die Beamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,68 Promille.

Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.