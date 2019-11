B 27: Mobiler Blitzer erwischt viele

Ein Blitzer überwacht die Einhaltung des Tempolimits am B-27-Autobahnzubringer am Holtenser Berg.

Die Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 Stundenkilometern auf dem Zubringers zur Auffahrt Göttingen-Nord bleibt. Mobiler Blitzeranhänger fotografiert zu schnelle Autofahrer.

Viele Autofahrer fahren auf dem Abschnitt des Autobahnzubringers zum Teil deutlich zu schnell und werden vom mobilen Blitzeranhänger fotografiert.

Wie die Stadt Göttingen mitteilt, missachteten im Messzeitraum vom 29. Oktober bis 11. November viele Fahrer die angeordnete Höchstgeschwindigkeit im Bereich Wohngebiet Holtenser Berg: 2221 Geschwindigkeitsverstöße wurden registriert, also 170 am Tag. 1670 Mal ging ein Verwarnungsgeld-Brief an die Schnellfahrer.

551 Mal wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet – und sogar 24 Geschwindigkeitsübertretungen hatten ein Fahrverbot zur Folge. Schnellster war ein Fahrer, der mit 137 km/h geblitzt wurde.

Unter den 2221 Geschwindigkeitsüberschreitungen waren 1880 von Autos und 341 von Lastwagen. Diese Zahlen der mobilen Geschwindigkeitsmessung sprechen für die umgesetzten Maßnahmen, so die Stadt, also weiterhin für das Tempo-Limit 80 an der Stelle.

Erneuerung der Fahrbahndecke

Zwischen Juni und November hatte die Niedersächsische Straßenbauverwaltung auch die Fahrbahndecken auf dem Autobahnzubringer zwischen den Anschlussstellen Holtensen und Lutteranger sowie an der Kreuzung B3/Im Rinschenrott erneuert.

Die Stadt nutzte die Gelegenheit, um den von Anwohnern des Holtenser Bergs gewünschten Lärmschutz voranzubringen: So wurde in Absprache mit der Straßenbauverwaltung des Landes zwischen der Talbrücke Leine/Grone und der Anschlussstelle Holtensen ein „Flüsterasphalt“ aufgetragen.

Der unterscheidet sich durch eine andere Struktur der Gesteinskörnungen, auch werden besondere Bindemittel verwendet. Das trägt zu einer deutlichen Verminderung des Lärmpegels bei. Mehrkosten für die Stadt Göttingen waren damit nicht verbunden.

Nothaltebucht stadtauswärts

Mit der Erneuerung der Fahrbahndecke wurde außerdem auf Initiative der Stadtverwaltung eine Nothaltebucht auf der stadtauswärts führenden Fahrbahn gebaut, auf der auch ein Messfahrzeug platziert werden kann. Kosten: knapp 37 000 Euro, die die die Stadt der Straßenbauverwaltung erstatten wird.

Übrigens: Die 2018 angeordnete Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 80 ist auch eine Lärmschutzmaßnahme, die nach einem Lärmschutzgutachten der Stadt angeordnet worden war.