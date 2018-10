B 27 zwischen Friedland und Göttingen: Erneuerung geht in Phase drei

Friedland/Göttingen. Die dritte Phase der Erneuerung der Fahrbahn der Bundesstraße 27 zwischen Friedland und Göttingen startet am Mittwoch, 10. Oktober.

Dann ist bis zum 15. Oktober der Bereich von der Tankstelle in Groß Schneen bis zum nördlichen Ortsrand an der Reihe. Hierzu muss die Ortsdurchfahrt in diesem kleinen Bereich voll gesperrt werden. Das berichtet die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Bad Gandersheim. Die Arbeiten an der Fahrbahnerneuerung der Pendler-Route laufen seit Mitte September und sollen im November beendet sein.

Ab Dienstag, 16. Oktober, startet dann der vierte Bauabschnitts der Erneuerung zwischen der Straße „Am Kreuzweg“ nördlich von Groß Schneen und Stockhausen. Auch dieser Bereich der Bundesstraße 27 muss dann voll gesperrt.

Für die Bauabschnitte drei und vier gilt: Der Verkehr von Reckershausen und von Friedland nach Groß Schneen bis zur Tankstelle ist jetzt wieder möglich. Der Verkehr nach Groß Schneen aus Richtung Göttingen ist dann nicht mehr über die B27 möglich. Die Zufahrt nach Ballenhausen ist nur über Reinhausen offen. Die bereits für den vorherigen Bauabschnitt eingerichteten Umleitungsstrecken über Friedland und Stockhausen bleiben bestehen weiter. Der Fußgänger- und Radverkehr wird durch die Baumaßnahme nicht beeinträchtigt.

Durch die Baumaßnahme wird es zu Einschränkungen und Verzögerungen beim öffentlichen Busverkehr kommen. Witterungsbedingte Verzögerungen der Arbeiten sind nicht ausgeschlossen. Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Bad Gandersheim bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Verständnis.