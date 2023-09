Mit Balance zwischen Komik und Ernst: Göttinger ThOP zeigt „Der Pavillon“

Von: Ute Lawrenz

Zwischen Komik und Ernst: Das Göttinger ThOP bringt „Der Pavillon auf die Bühne. Mit Katja Schneppe als Nell Nash (links) und David Höhle als Elliott Nash (rechts). © Dirk Opitz/nh

Das Göttinger ThOP-Ensemble bringt „Der Pavillon“ mit viel Spaß auf die Bühne. Die Zuschauer erwartet ein unterhaltsamer Abend mit der Krimikomödie.

Göttingen – Einen herrlich unterhaltsamen Abend hat das Göttinger Theater im OP (ThOP) dem Publikum mit der Krimikomödie „Der Pavillon“ von Alec Coppel geliefert. Rund zwei Stunden plus Pause vergingen wie im Flug. Für alle, die die Premiere verpassten, seien die kommenden Vorstellungen dringend empfohlen.

Die Geschichte, im Original „The Gazebo“, mag vielen bekannt sein, nicht zuletzt durch den Film „Hasch mich - ich bin der Mörder“ mit Louis de Funès in der Hauptrolle. Ein erfolgreicher Krimidrehbuchautor, glücklich verheiratet mit einer ebenso erfolgsverwöhnten Schauspielerin, leidet unter einer Schreibblockade. Dringend braucht er neue Ideen.

Göttinger ThOP zeigt Krimikomödie „Der Pavillon“ - In einer Verfilmung spielt Louis de Funès die Hauptrolle

Denn ihn drängen die Kosten für das Haus – auf Wunsch seiner geliebten Ehefrau Nell sind sie aus New York nach Long Island gezogen. Nun hat diese für das teure Haus auf dem Land auch noch einen Pavillon ersteigert, der im Garten seinen Platz finden soll. Und das alles, obwohl Elliott sich nichts sehnlicher wünscht, als wieder in der Stadt zu leben. Da fehlt es gerade noch, dass er erpresst wird.

Der Regisseur Vincent Sartorius hat für den Abend die rechte Balance zwischen fast klamaukiger Komik und bitterem Ernst gefunden. Sein Elliott Nash verzweifelt an sich selbst und findet doch nicht den entscheidenden Mut, über seinen Schatten zu springen. Weil er seine Frau so liebt, will er ihr keinen Wunsch abschlagen.

Und doch – da gibt es den Ansatz eines Fehltritts, der auf keinen Fall ans Licht und schon gar nicht zu Ohren von Nell kommen soll. Problematisch wird es, wenn der Krimiautor – und das auch noch durch den Rat eines Freundes – Realität und Fiktion verbindet.

„Der Pavillon“ beschert Publikum im ThOP einen unterhaltsamen Abend - Viel Applaus am Ende

Mit den Darstellern David Höhle als Elliott, Katja Schneppe als dessen Frau Nell und Gabriel Robinson als Freund Harlowe, der Elliotts Wahrheit gefährlich nah kommt, ist dem ThOP-Team ein unterhaltsamer Abend gelungen. Gekonnt geschäftstüchtig gibt Alice James die Maklerin, die sich mit berufstüchtigem Elan und Erfolg um den Verkauf des „Mords“-hauses kümmert.

Tobias Wojcik scheint gerne Krimis zu sehen: Überzeugend bedrohlich mimt er einen der Ganoven. Dem insgesamt zwölfköpfigen Ensemble gelingt es, das Publikum mit ungebremster Spielfreude zu fesseln. Auch die Macher im Hintergrund, und das sind mehr als auf der Bühne, haben für die Vorstellung viel geleistet.

Das hat dem Premierenpublikum gefallen: Kaum ließen die begeisterten ZuschauerInnen die Darsteller zum guten Schluss von der Bühne. Die Freude darüber war den Akteuren inklusive Regisseur deutlich anzumerken. (Ute Lawrenz)

Weitere Termine sind am 12., 14. und 15. September sowie im Internet unter theater-im-op.de. Einlass beginnt ab 19.30, Aufführungsbeginn ist jeweils um 20.15 Uhr. Reservierungen sind möglich über karten@theater-im-op.de, telefonisch unter 0551/397077 oder Montag bis Freitag, 12 bis 14 Uhr im Foyer der Zentralmensa.