Ball in der Lokhalle: Handwerk und Uni tanzten gemeinsam

Das war ein toller Erfolg für beide Seiten: Handwerk und Uni hatten sich erstmals für einen Ball in der Lokhalle zusammengetan. Mehr als 1400 Gäste waren dabei.

Aktualisiert am 17.3. um 12.45 Uhr - Von langer Hand war der gemeinsame Ball geplant worden. Folgerichtig eröffneten Uni-Präsidentin Prof. Dr. Ulrike Beisiegel und Kreishandwerksmeister Christian Frölich gemeinsam den Abend auf der Tanzfläche. Anschließend folgten viele hundert Paare. Bis in die frühen Morgenstunden wurde getanzt. „Die Stimmung war so toll, dass alle gesagt haben, dass es eine Super-Party war“, so Andreas Gliem, Geschäftsführer der Kreishandwerkschaft Südniedersachsen. Als Glücksgriff erwies sich, die Lokhalle als Veranstaltungsort zu wählen. „Das ist wirklich eine tolle Location“, lobte Gliem die Gestaltung der Veranstaltung.

+ Eröffneten gemeinsam den Abend in der Lokhalle: Uni-Präsidentin Prof. Dr. Ulrike Beisiegel und Kreishandwerksmeister Christian Frölich. © Hubert Jelinek Für eine besondere Überraschung sorgte die A-Formation des Tanzsportclubs Schwarz-Gold Göttingen. Sie hatten erst vor einer Woche die Bundesliga-Saison als Sieger für sich entschieden. Bei dem Ball präsentierten sie sich unter dem tosenden Applaus der vielen Gäste nach dem furiosen Liga-Finale in Nürnberg in der Uni-Stadt.

Erstmals wurde am Samstag der Holzapfel-Award verliehen, der an den langjährigen Kreishandwerksmeister und Friseurmeister Hans Holzapfel, der 2017 verstorben ist, erinnert. Der Preis soll künftig einmal im Jahr an Einzelpersonen oder Institutionen verliehen werden, der sich in besonderer Weise um das Handwerk verdient gemacht hat.

+ Holzapfel-Preis: Mit dieser hohen Ehrung wurde Peter Peschel (2.v.r.) ausgezeichnet. Dazu gratulierten (von links) Heiko Holzapfel, Käthe Holzapfel und Kreishandwerksmeister Christian Frölich. © Hubert Jelinek Erster Preisträger wurde Peter Peschel, der langjährige Schulleiter der Berufsbildenden Schulen II in Göttingen. Christian Frölich hob in seiner Laudatio hervor, dass sich der Pädagoge auch nach seiner Pensionierung weiterhin um die Ausbildung im Handwerk verdient gemacht habe. So war er viele Abende gemeinsam mit Andras Gliem, dem Geschäftsführer der Kreishandwerkschaft, an allgemeinbildenden Schulen in der Region unterwegs, um dort für eine Lehre im Handwerk zu werben. Dabei wurde unter anderem ein Projekt vorgestellt, mit dem Schüler garantiert einen Ausbildungsplatz bekommen.

Irritationen gab es, als einige Handwerker, die derzeit auf der Walz sind, ohne Eintrittskarten Zutritt zum Ball verlangten. „Ohne Karten geht das nicht“, sagte Geschäftsführer Gliem. Er bat die Handwerker, in der neuen Woche in die Geschäftsstelle zu kommen, damit sie die „Reiseunterstützung“ erhalten können.