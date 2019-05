Bambinis sorgen beim 33. Göttinger Frühjahrs-Volkslauf für einen Teilnehmer-Rekord

Fast 1300 Grundschüler gingen beim 33. Göttinger Volkslauf in der Bambini-Kategorie an den Start – bei schönstem Frühlingswetter bedeutete das einen beeindruckenden Teilnehmer-Rekord. Foto: Per Schröter

Einen Riesenerfolg feierte am Sonntag die Betriebssportgemeinschaft der Sparkasse Göttingen mit der inzwischen 33. Auflage ihres Göttinger Frühjahrs-Volkslaufes.

Nach dem neuen Melderekord mit knapp 3600 Voranmeldungen wurde am Ende mit 3670 Teilnehmern und zusätzlich noch einmal mehreren hundert Bambinis, die ohne Wertung ihre Runde drehten, wie schon in den Jahren zuvor erneut die 4000er-Marke geknackt.

„Das ist einfach wieder überwältigend“, freute sich Mitorganisator Steffen Tiedtke. Vor allem die Tatsache, dass beim Lauf der Grundschüler 1264 Kinder an den Start gingen und damit ein neuer Rekord aufgestellt wurde, habe ihn beinahe umgehauen. Genauso beeindruckend waren aber auch die Teilnehmerzahlen der anderen Läufe – allen voran des 5000m-Laufs, den 982 Frauen, Männer, aber auch Jugendliche und sogar Kinder in Angriff nahmen.

+ Packender Zieleinlauf im Jahnstadion: Zuschauer und Helfer feuern die Schüler an.

741 Teilnehmer waren es beim 10.000m-Lauf, 295 beim Halbmarathon und stolze 336 beim 2000m-Lauf für Schüler weiterführender Schulen. Sie alle durften sich nicht nur über perfektes Wetter freuen (Tiedtke: „Das hatten wir genau so bestellt“), sondern auch über einwandfrei ausgewiesene Strecken und ein buntes Rahmenprogramm mit großer Turnlandschaft, Hüpf- und Kletterburgen sowie musikalischer Unterhaltung.

Einen großen Anteil an der guten Stimmung im Stadion hatte aber auch diesmal wieder das Moderatorenduo. Vor allem Frank Busemann, Silbermedaillengewinner im Zehnkampf bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta und seit mehreren Jahren Stammgast beim Frühjahrs-Volkslauf, kam an der Seite von Stammmoderator Frank Neumann mit seiner lockeren Art wieder richtig gut bei den Läufern an.

+ Glänzte mit Fachwissen und Unterhaltungstalent: Co-Moderator Frank Busemann (links).

Bei Interviews mit den Aktiven ließ er sein Fachwissen aufblitzen und war sich auch nicht zu schade, vor dem Start der Grundschüler mit ihnen zusammen ein kleines Aufwärmprogramm zu absolvieren. „Das ist schon echt beeindruckend, wie bodenständig und normal Frank Busemann trotz seines damaligen Erfolges und seiner Popularität geblieben ist“, meinte Tamara Schöneberg.

„Auch wenn er schon lange nicht mehr aktiv ist, bin ich immer noch ein echter Fan von ihm“, so Schöneberg, die wie viele andere Göttinger als Zuschauerin ins Jahnstadion gekommen war, „um die Läufer anzufeuern und mich am bunten Treiben hier zu erfreuen“.