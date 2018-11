Barbara: Bilder einer faszinierenden Frau im Kino

Göttingen. Welch‘ Auftakt für das 39. Europäische Filmfestival des Lumière-Kinos: Die Macher um Helge Schweckendiek holten eine Frau auf die Leinwand der Bühne, wo sie am 4. Juli 1964 im damals noch Jungen Theater (JT) gestanden hatte: Barbara.

Die Frau, die in Frankreich beben Jaques Brel und George Brassens zu den ganz Großen des Chansons zählte, in Deutschland auch mit ihrem legendären Lied „Göttingen“ bekannt wurde. „Göttingen“ schrieb Barbara in Göttingen. Es war auch ein Lied zur Aussöhnung der beiden Nationen und eine Besinnung auf das Wesentliche, die Liebe, das Verständnis.

In dem Dokumentarfilm „Barbara – Chansons pur une absente“, Barbara – Chansons für eine Abwesende lässt Regisseur Cyril Leuthy Barbara vor allem singen. Denn auf der Bühne – das wird schon in den ersten Sequenzen deutlich, ist die wunderbare Sängerin, als Persönlichkeit ausgestattet mit vielen Ecken und Kanten, so offen, ja intim, wie sie es in den wenigen von ihr existierenden Film-Interviews nie oder nur ganz selten ist.

Aus ihrem Leben, über sich erzählt sie in ihren Songs. Sie könne nur schreiben, was sie erlebt hat, nichts erfinden.

Über ihre Kindheit und die fürchterlichen Erlebnisse der Misshandlung durch ihren Vater, spricht Barbara nicht. Leuthy stellt die Verbindung mit hervorragend eingepassten Zeichentrickfilmchen her. Sie zeigen die junge, misshandelte Barbara, die in einem Interview später vor der TV-Kamera auf die Frage, wie sie zu Männern stünde, die außergewöhnliche Antwort gibt: „Ich liebe sie!“

+ Filmfestival: Dokumentarfilm über Barbara im Lumière-Kino in Götitngen mit Regisseur Cyril Leuthy (sitzend) und Helge Schweckendiek vom Lumière (links). © Thomas Kopietz Im Lumière sind am Freitag sowohl Regisseur Leuthy, als auch Produzentin Anne Geneveaux und weitere Beteiligte des Filmteams. Sie verraten auch, dass die meisten der wunderbar ausgewählten Original-Film-Sequenzen von Deutschen stammen. Das überrascht zunächst, zeigt aber auch, welchen Stellenwert Barbara, die geheimnisvolle, wunderbare, schöne Sängerin in Deutschland hatte. Göttingen ist daran nicht unschuldig.

Video: Das Göttingen-Lied von Barbara

Im fast ausverkauften Kino beklatschen die Zuschauer am Ende den ausgesprochen gelungenen, ein wenig zu kurzen Dokumentarfilm von Leuthy. Und sie hängen zuvor an den Lippen dieser einzigargen Frau, von der auch einige Göttinger-Männer damals 1965 im Lumière fasziniert waren. Unter anderem, weil sie sich damals im JT-Keller als humorvolle, offene Frau zeigte. Denn lebenslustig war die oft nachdenklich, melancholisch wirkende und so im Film gezeigte Barbara auch.

Am Freitag jedenfalls ist Monique Serf, alias Barbara, noch einmal ganz nah. 21 Jahre nach ihrem Tod. Weit weg jedenfalls war sie nie, dank Zeilen wie „Doch Kinder sind die Gleichen, in Paris, in Göttingen“ und „Lasst jene Zeit nie wiederkehren, wenn Blut und Hass die Welt zerstören. Denn es gibt Menschen, die ich liebe in Göttingen, in Göttingen“.

Dank ans Lumière-Team, dass dieser für Arte produzierte einstündige Film nur in Göttingen im Kino zu sehen war. Der Spielfilm „Barbara“ läuft am Mittwoch. Ansehen!

„Barbara“, mit Jeanne Balibar, Mathieu Amalric, Mittwoch, 28. November, 19 Uhr) Lumiere, 97 Minuten, Karten: ab 6 Euro. Weitere Infos gibt es hier. Über die Internetseite können auch Tickets vorbestellt werden.

Zeitzeuge Norbert Baensch: Kneipengespräch mit Barbara

Norbert Baensch war dabei, als die von einer hektischen Anreise ohnehin genervte Barbara wegen des schäbigen Klaviers auf der JT-Bühne nicht auftreten wollte. Ein Abend, der Baensch nachhaltig in Erinnerung geblieben ist.

„Das Junge Theater war damals bei uns jungen Leuten in“, sagt der heute 83-Jährige. Das Konzert von Barbara hatte sich in Göttingen herumgesprochen: „Sie galt als ein Geheimtipp, man musste sie einfach sehen“, erinnert sich Baensch. „Deshalb war ich da.“ Im JT aber fehlte der von der Künstlerin geforderte Flügel, Baensch und seine Freunde nahmen es locker: „Also gingen wir hinunter in den JT-Keller, tranken Bier, warteten“, schildert Baensch, der die Aktion der Studenten, die einen Flügel heranschleppten, gar nicht mitbekam.

+ Damals: Die französische Sängerin Barbara vor ihrem Auftritt im Jungen Theater Göttingen (JT) am 4. Juli 1964. Weil ein Flügel fehlte, wollte sie nicht auftreten. Das Instrument schafften Studenten herbei. Barbara half mit. © Städtisches Museum Göttingen/nh Im JT-Keller setzte sich derweil eine Frau mit feinen, leicht jungenhaften Gesichtszügen zu ihm an den Tisch, Monique Serf: Barbara. „Ich sprach französisch, wir nutzten die Gelegenheit zur Unterhaltung. - wunderbar“, schwärmt Baensch. Doch ein eloquenter Professor zog das Gespräch an sich. Interessant blieb es dennoch: „Wir erfuhren etwas über ihre Familien- und Lebensgeschichte und darüber, wie Sibylle Penkert und der JT-Intendant Hans-Gunther Klein sie ins JT geholt haben.“ Plötzlich begann das Konzert, Monique Serf aus der Kellerkneipe wurde zur professionellen Barbara auf der Bühne. Eine Frau, die bei Baensch Eindruck hinterließ: „Eine unwahrscheinliche Persönlichkeit mit einer großen Ausstrahlung.“ Die Sängerin aber haderte oft mit ihrem Äußeren, arbeitete gezielt und perfektionistisch am Aussehen, an ihrer Gestik und Mimik – an der perfekten Bühnenperson Barbara.