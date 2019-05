76:82 - BG Göttingen verliert auch Heimspiel gegen Ulm

Wie eine Wand: Die beiden Ulmer Javonte Green und Dwayne Evans bauen sich vor dem starken Mihajlo Andric (am Ball) auf. Die BG verlor am Mittwochnachmittag mit 76:82 gegen Ratiopharm Ulm. Foto: hubert Jelinek

Göttingen - Erneute keine Pluspunkte für die BG Göttingen: Das Team verlor am Mittwochnachmittag das Heimspiel gegen Ratiopharm Ulm mit 76:82. Dabei war mehr drin.

Die Bundesliga-Basketballer der BG Göttingen befinden sich weiter im Abstiegsstrudel. Sie verloren am Mittwochnachmittag in der S-Arena mit 76:82 gegen Rathiopharm Ulm. Die Mannschaft von Trainer Johan Roijakkers lag zwei Viertel zumindest auf Kurs Heimsieg. Ein schwaches drittes Viertel aber ließ die konstanteren Ulmer davon ziehen. Den Rückstand konnten die Veilchen bis zum Ende nicht mehr wettmachen. Auch fehlte es an einem kollektiven Aufbäumen gegen die drohende Niederlage. Es war wie so oft in dieser Saison: Selten spielt das gesamte Kollektiv stark, immer wieder fallen Spieler ab. Positiv herausragend bei der BG war diesmal Mihajlo Andric. Die BG muss nun am Freitag zum direkten Abstiegskonkurrenten Crailsheim reisen – das wird ein enorm wichtiges Match für die Göttinger, die nur zwei Punkte von einem Abstiegsplatz entfernt liegen. tko