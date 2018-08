Sensationell: Der Kapitän bleibt an Bord - BG verlängert mit Michael Stockton

Göttingen: Das ist stark: Basketball-Bundesligist hält einen seiner stärksten Spieler aus der vergangenen Saison. Der Sohn von NBA-Legende John Stockten, Michael, bleibt.

Das haben die Fans erhofft: Den Verantwortlichen der BG Göttingen ist ein Coup gelungen: Nein, keine Neuverpflichtung, sondern der Verbleib eines überragenden Akteurs: Der Kapitän bleibt an Bord: Michael Stockton hat seinen Vertrag um ein Jahr verlängert, wie der Basketball-Bundesligist am Samstagvormittag meldete.

„Das lange Warten und die Geduld hat sich ausgezahlt“, teilt die BG mit. „Mein Dank geht an alle Sponsoren und Partner, die es möglich gemacht haben, dass wir so viele Spieler halten konnten“, sagt BG-Headcoach Johan Roijakkers. „Das erlebe ich das erste Mal, und es ist ein großer Schritt, um eine noch stabilere Organisation aufzubauen.“ Mit der Verpflichtung von Stockton ist der BG-Kader vorerst komplett.

Michael Stockton, dessen jüngerer Bruder David in der kommenden Saison für Liga-Konkurrent Medi Bayreuth auf Korbjagd gehen wird, war in der abgelaufenen Spielzeit einer der BG-Leistungsträger. Der Guard absolvierte alle 34 Pflichtspiele, in denen er im Schnitt rund 30 Minuten – und damit die längste Zeit aller BG-Akteure – auf dem Parkett stand. Mit durchschnittlich 14,4 Punkten pro Partie war der Sohn von NBA-Legende John Stockton zweitbester Veilchen-Scorer.

Zudem gab der US-Amerikaner die meisten Assists aller Göttinger Spieler (5,9 pro Spiel).